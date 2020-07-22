KOÇ: AY'IN konumu, meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve olayların, nedenini araştırabilirsiniz.

Arkadaşlarınızın ev değiştirmesi size sorumluluk getirecek.



BOĞA: BİRLİKTELİKLERİNİZ hakkında duygusal gelişmeler göstereceksiniz. Karşı tarafın yapacağı hataları, kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. İstediğiniz sonuca ulaşacaksınız.



İKİZLER: KAZANÇLARINIZI artırma konusunda, yaratıcılığınızı kullanacaksınız. Merkür para evinizde ilerlerken istediğiniz başarıyı da beraberinde getirecek. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler olacak.



YENGEÇ: ORGANİZASYON yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz.

İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.



ASLAN: AKTİVİTELERİNİZİN engellendiğini görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz olabilir.



BAŞAK: ORTAKLIKLAR ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog sizi tatmin edebilir. Düşüncelerinizi kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.



TERAZİ: BUGÜN düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmalısınız. Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz.



AKREP: BUGÜN Merkür kombinasyon burcunuz Yengeç'te ilerlerken, fiziksel özelliklerinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz.



YAY: KENDİ doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin daha anlamlı olduğunu biliyorsunuz.

Tenkit edilmek istemiyorsanız, duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.

Yollarla ilgili yazışmalar var.



OĞLAK: DUYGUSAL sorunlarının nedeninde, maddesel sorunların etkisini inkar edemezsiniz.

Bir toplantıda, yeni kararlar almanız mümkün. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar oldukça önemli.



KOVA: DUYGULARINIZI olumlu şekilde ortaya koymaktan yanasınız.Daha kararlı ve mantıklı düşünmeye başladınız. Bugün sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir.



BALIK: DUYGU alış verişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız.

Kendinizi rahat hissetmelisiniz.