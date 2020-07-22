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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.07.2020, 00:00

KOÇ: AY'IN konumu, meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve olayların, nedenini araştırabilirsiniz.
Arkadaşlarınızın ev değiştirmesi size sorumluluk getirecek.

BOĞA: BİRLİKTELİKLERİNİZ hakkında duygusal gelişmeler göstereceksiniz. Karşı tarafın yapacağı hataları, kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. İstediğiniz sonuca ulaşacaksınız.

İKİZLER: KAZANÇLARINIZI artırma konusunda, yaratıcılığınızı kullanacaksınız. Merkür para evinizde ilerlerken istediğiniz başarıyı da beraberinde getirecek. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler olacak.

YENGEÇ: ORGANİZASYON yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz.
İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.

ASLAN: AKTİVİTELERİNİZİN engellendiğini görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz olabilir.

BAŞAK: ORTAKLIKLAR ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog sizi tatmin edebilir. Düşüncelerinizi kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: BUGÜN düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmalısınız. Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz.

AKREP: BUGÜN Merkür kombinasyon burcunuz Yengeç'te ilerlerken, fiziksel özelliklerinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.
Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz.

YAY: KENDİ doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin daha anlamlı olduğunu biliyorsunuz.
Tenkit edilmek istemiyorsanız, duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.
Yollarla ilgili yazışmalar var.

OĞLAK: DUYGUSAL sorunlarının nedeninde, maddesel sorunların etkisini inkar edemezsiniz.
Bir toplantıda, yeni kararlar almanız mümkün. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar oldukça önemli.

KOVA: DUYGULARINIZI olumlu şekilde ortaya koymaktan yanasınız.Daha kararlı ve mantıklı düşünmeye başladınız. Bugün sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir.

BALIK: DUYGU alış verişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız.
Kendinizi rahat hissetmelisiniz.

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