KOÇ: Dostlarınızla bir araya gelmekten keyif alacağınız bir gün. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek istiyorsunuz.
Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen bir kişiliğe sahipsiniz.
BOĞA: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.
İKİZLER: Kazançlarınızı artırma konusunda yaratıcılığınızı mantıklı bir şekilde kullanacaksınız.
Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeleri takip etmelisiniz. İhtimallerden yola çıkarak istediğiniz sonuca varacaksınız.
YENGEÇ: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir.
Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.
ASLAN: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.
Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmalar olacak.
BAŞAK: Bugün, güven arayışı içindesiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Ortam yaratma konusunda etkin çaba göstermeniz gerekebilir.
TERAZİ: Partnerinizden çok fazla talep içinde olduğunuz için alıngan tavırlarınızla ilginç bir tablo çiziyorsunuz. Çevrenizdeki her şeyin dengeli olmasına dikkat ederseniz başarıya daha çabuk yaklaşırsınız.
AKREP: Arkadaşlarınızla işbirliği içinde olmanız, sizi oldukça mutlu edecek.
Sevdiklerinizle aranızda sıcak ilişkilerin gelişebileceği bir gün. Ani masraflar karşısında dikkatli olmalısınız.
YAY: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla grup çalışmalarınızdan kazançlı çıkacaksınız.
OĞLAK: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün.
İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.
KOVA: Maddi sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra, asıl yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Toplantılarda, mantıklı düşüncelerin hakim olduğu bir paylaşım içinde olacaksınız.
BALIK: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi oldukça büyük fakat küçük değerlere takıldığınız için zaman kaybedebiliyorsunuz.
Bildiğiniz konularda taviz vermediğiniz için sorunlar büyüyecektir.