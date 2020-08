KOÇ: Dostlarınızla bir araya gelmekten keyif alacağınız bir gün. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek istiyorsunuz.

Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen bir kişiliğe sahipsiniz.



BOĞA: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.



İKİZLER: Kazançlarınızı artırma konusunda yaratıcılığınızı mantıklı bir şekilde kullanacaksınız.

Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeleri takip etmelisiniz. İhtimallerden yola çıkarak istediğiniz sonuca varacaksınız.



YENGEÇ: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir.

Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.



ASLAN: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.

Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmalar olacak.



BAŞAK: Bugün, güven arayışı içindesiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Ortam yaratma konusunda etkin çaba göstermeniz gerekebilir.



TERAZİ: Partnerinizden çok fazla talep içinde olduğunuz için alıngan tavırlarınızla ilginç bir tablo çiziyorsunuz. Çevrenizdeki her şeyin dengeli olmasına dikkat ederseniz başarıya daha çabuk yaklaşırsınız.



AKREP: Arkadaşlarınızla işbirliği içinde olmanız, sizi oldukça mutlu edecek.

Sevdiklerinizle aranızda sıcak ilişkilerin gelişebileceği bir gün. Ani masraflar karşısında dikkatli olmalısınız.



YAY: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla grup çalışmalarınızdan kazançlı çıkacaksınız.



OĞLAK: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün.

İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.



KOVA: Maddi sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra, asıl yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Toplantılarda, mantıklı düşüncelerin hakim olduğu bir paylaşım içinde olacaksınız.



BALIK: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi oldukça büyük fakat küçük değerlere takıldığınız için zaman kaybedebiliyorsunuz.

Bildiğiniz konularda taviz vermediğiniz için sorunlar büyüyecektir.

