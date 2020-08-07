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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.08.2020, 00:00

KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.
Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.

BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Taviz vermeyen yapınız sorunları bir çığ gibi büyütecektir.

İKİZLER: BUGÜN bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve aceleci tavırlarınız yüzünden gecikmeler yaşıyor olmanız sadece sizin hatanız.

YENGEÇ: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız işler var. Sosyal hayatınızla ilgi birtakım aktiviteleri iş arkadaşlarınızla gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni size uymayabilir.

ASLAN: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

BAŞAK: SİSTEM sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz.
Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyecek ve çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacaksınız.

TERAZİ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün.
Sizin, dostluğu seven, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.

AKREP: DÜSÜNCELERİNİZ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

YAY: KARİYERİNİZ, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir.

OĞLAK: ROMANTİK yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır.
Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Yol planları yapabilirsiniz.

KOVA: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içindesiniz.
Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz.

BALIK: BEKLEDİGİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermezseniz her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin.
Dostlarınızı aramayı unutmayın.

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