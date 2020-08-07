KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.

Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.



BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Taviz vermeyen yapınız sorunları bir çığ gibi büyütecektir.



İKİZLER: BUGÜN bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve aceleci tavırlarınız yüzünden gecikmeler yaşıyor olmanız sadece sizin hatanız.



YENGEÇ: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız işler var. Sosyal hayatınızla ilgi birtakım aktiviteleri iş arkadaşlarınızla gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni size uymayabilir.



ASLAN: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.



BAŞAK: SİSTEM sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz.

Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyecek ve çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacaksınız.



TERAZİ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün.

Sizin, dostluğu seven, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.



AKREP: DÜSÜNCELERİNİZ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.



YAY: KARİYERİNİZ, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir.



OĞLAK: ROMANTİK yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır.

Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Yol planları yapabilirsiniz.



KOVA: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içindesiniz.

Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz.



BALIK: BEKLEDİGİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermezseniz her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin.

Dostlarınızı aramayı unutmayın.