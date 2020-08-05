KOÇ: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın size açık.
BOĞA: TAKINTILI değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin düşük temposundan, olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamadan duramıyorsunuz.
İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberler istekleriniz doğrultusunda ilerleyecek Kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla işbirliği sizi olumlu etkileyecek.
YENGEÇ: YÖNETİCİLİK konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Güvene ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var. Hırslarınızla baş etmelisiniz.
ASLAN: İŞ yaptığınız kişilerin nitelikli olması sizin için önemli. Sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ortaklıklar konusunda çevrenizden destek göreceksiniz.
BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İş bitirici yönlerinizle kesin çözümler elde ediyorsunuz.
TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ kişileri olumlu etkiliyorsunuz.
Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.
AKREP: FİNANS konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz.
Bugün değişim için uygun bir gün.
Gizli anlaşmaların faydasınız göreceksiniz.
Kendinizi daha iyi anlayacaksınız.
YAY: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.
Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetinizden dolayı kazanacaksınız.
OĞLAK: GÜÇLÜ planların kişisi olmanız rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden, çevrenizden tepki alıyorsunuz.
Enerjinizi doğru yolda kullandığınız göreceksiniz.
Çalışmalarınız olumlu.
KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin, başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu.
BALIK: DUYGUSAL konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız.
Grup çalışmaları için uygun bir gün. Koşulların sizden yana oluşu; bazı engellerin ortadan kalkmasını sağlıyor.