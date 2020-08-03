KOÇ: İşinizle ilgili yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Venüs burcunuzda geri gitmeye başlıyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.



BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.



İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların oluştuğunu görmek sizi mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

Sorunun dibine inmenizde yarar var.



YENGEÇ: Aile içi sorunlar tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.



ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.

Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.



BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.

Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.



TERAZİ: Düşüncelerinizi şekillendirmekte fayda var. Sakin kalmalı ve sinirlenmemelisiniz.

Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.



AKREP: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda.

Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.



YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.

Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz.

Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.



OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz.

Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Bu sıralar düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.

Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır.



KOVA: Yurt dışı seyahatleriniz gündeme gelecek.

Görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulara sarılmanızda fayda var.



BALIK: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.

Maddi konularda Neptün'ün geri hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

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