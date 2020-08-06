KOÇ: BUGÜN; sizin uygulamak istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz.

Partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.



BOĞA: ÇALIŞMALARINIZDA estetik yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz olumlu bir şekilde artıyor. Aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu. Kişiselliğinizin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.



İKİZLER: MANTIKLI olmanıza rağmen, dengelerinizi korurken zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, belki de, yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz.



YENGEÇ: BUGÜN çevresel yorumlarınızı içinizden yapmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz.

Kendi bildiğinizden şaşmıyor olmanızı çevreniz takdir ediyor.



ASLAN: CANLI ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını hızlıca alıyorsunuz.



BAŞAK: YÖNETİCİ ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Bugün partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsunuz.



TERAZİ: SİZE değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız.

Aranıza mesafe koymalı iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.



AKREP: SİZ duygu insanısınız fakat aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Devamlı aksiyon halinde olmanız, çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz



YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ sergilerken sınır tanımıyorsunuz. Sevgide tutucu yönlerinizi göstermek yerine partnerinizin gözüne girmeyi başarmalısınız. Gerçekçi olmaktan uzaklaşmayı beceremiyorsunuz.



OĞLAK: ÖZEL duygularınız ön plana çıkarken, engellere karşı tepki oluşturabiliyorsunuz.

Bugün hızlı düşüneceğiniz konular gündeme gelecek. Yaşamı sorgulayarak ilerliyor her konularda başarılı oluyorsunuz.



KOVA: ÇEVRENİZDE gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Sosyal başarınız yükselirken, güçlü kişilerden önemli destekler alacaksınız. Zekanıza ve yeteneklerinize güvenmeniz başarı getiriyor.



BALIK: İŞ problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi güçlü kılacaktır.