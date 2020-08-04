KOÇ: HER olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlarınızda başarıyı sağlıyorsunuz.
BOĞA: ÖZGÜRLÜK duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışacaksınız.
İKİZLER: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
YENGEÇ: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıkları aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.
ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.
BAŞAK: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak için uygun bir gün.
TERAZİ: BİRLİKTE çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüz artıyor. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Seçim şansınızı kullanırken; gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız.
AKREP: KARŞI cinsin etkisini inkar etmeyin.
Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşteki insanları kolay ikna edeceksiniz.
YAY: YETENEKLERİNİZİN anlaşılması için, yakın çevrenizdekileri hoşnut etmeyi denemelisiniz.
Bugün olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.
OĞLAK: YAŞAMINIZA geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir.
KOVA: BUGÜN, arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.
Mesleki başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.
Çevrenize şüpheli yaklaşıyorsunuz.
BALIK: SEZGİLERİNİZİN yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.