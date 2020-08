KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.



BOĞA: KATILDIĞINIZ toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz.

Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz.

Sistemli olmanız tepki alabilir.



İKİZLER: ÖZGÜRLÜK sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız.

Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.



YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜ sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi olayla haşır neşir olacaksınız.

Para kazanma konusunda detaylar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız.



ASLAN: SİZ doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.



BAŞAK: BUGÜN kendinizi kısıtlanmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize disiplin getireceksiniz.

Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.



TERAZİ: AİLENİZE olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Onların düşüncelerinden etkilenmiyorsunuz. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yaparken, partnerinizle özgürce gezebilirsiniz.



AKREP: AY'IN konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor.

Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek. Bugün, büyüklerinizin etkisinde kalacaksınız.



YAY: MADDİ konularla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak.



OĞLAK: MADDİ konular sınırlarınızı zorluyor.

Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her şeyde menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız.



KOVA: ÖZGÜR hareket etmek isteyebilirsiniz.

Emir almak canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlar kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.



BALIK: PARTNERİNİZİN size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.

