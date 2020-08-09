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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.08.2020, 00:00

KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz.
Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ve partnerinizin desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz.

BOĞA: Kazançlarınızda istediğiniz şartların oluşması, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin desteği, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olabilir.

İKİZLER: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyorak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

ASLAN: Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken daha sakin ve temkinli olmalısınız.

BAŞAK: Geçmiş tecrübelerinizden faydalanacaksınız.
Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için farklı alanlar bulabilirsiniz.
Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz.

TERAZİ: Maddesel konularda sezgilerinize rahatlıkla güvenebilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz.
Bugün birtakım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz.

AKREP: Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı verimli hale dönüştürüyor. Yakın arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işleri seviyorsunuz.

YAY: Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Kardeşlerle ilgili yeni olaylar gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.

OĞLAK: Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.
Partnerinizle aranızda gelişen durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. İkna yeteneğiniz yüksek.

KOVA: Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlarla karşı karşıyasınız.
Kardeşlerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olacağı bir gün içindesiniz.

BALIIK: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.
Orijinal fikirlere açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.

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