KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz.

Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ve partnerinizin desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz.



BOĞA: Kazançlarınızda istediğiniz şartların oluşması, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin desteği, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olabilir.



İKİZLER: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyorak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.



YENGEÇ: Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.



ASLAN: Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken daha sakin ve temkinli olmalısınız.



BAŞAK: Geçmiş tecrübelerinizden faydalanacaksınız.

Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için farklı alanlar bulabilirsiniz.

Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz.



TERAZİ: Maddesel konularda sezgilerinize rahatlıkla güvenebilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz.

Bugün birtakım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz.



AKREP: Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı verimli hale dönüştürüyor. Yakın arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işleri seviyorsunuz.



YAY: Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Kardeşlerle ilgili yeni olaylar gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.



OĞLAK: Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.

Partnerinizle aranızda gelişen durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. İkna yeteneğiniz yüksek.



KOVA: Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlarla karşı karşıyasınız.

Kardeşlerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olacağı bir gün içindesiniz.



BALIIK: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.

Orijinal fikirlere açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.