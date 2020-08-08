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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.08.2020, 00:00

KOÇ: Hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz.
Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi her zaman başarıyorsunuz.
Yeni bir işe başlayanlar için, bulundukları ortam oldukça önemli.

BOĞA: Bugün heyecanlanmanıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşündürtecek. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz topluluklarda tedbirli olmalısınız.

İKİZLER: Tartışmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm çevresel koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak.

YENGEÇ: Bugün Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız.
Ayrıca aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.

ASLAN: Bugün sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.
Eski dostlar bir araya geliyor.

BAŞAK: İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz.
Planlarınızı uygularken kibar fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.
Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.

TERAZİ: Yakın ilişkiler gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularda daha fazla ilgili olacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.

AKREP: Enerjinizin yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok doğrusu. Sizde farkındasınız ve maddi konularda olağanüstü çabalarınızın karşılığını alacaksınız.
Dostlarınızla sanatsal olaylar gündemde.

YAY: Küçük kaçamaklar sizi oyalasa bile; sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, ortamlarda dikkatli olmalısınız. Bazı eleştirilere maruz kalmanız sizi üzebilir.

OĞLAK: En büyük enerjiniz hayata hırslı bakmanız.
Harekete geçmeden önce sıkı düşünüyorsunuz.
Düşünce mekanizmanız daha da hız kazanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz.

KOVA: Başkalarının davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz.

BALIK: Duygusal coşkularınız ve yaratıcılığınız yine ön planda. İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Partnerleriniz için olumlu çabalarınız var. Eski dostlarınız gündemde olacaktır.

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