KOÇ: Hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz.

Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi her zaman başarıyorsunuz.

Yeni bir işe başlayanlar için, bulundukları ortam oldukça önemli.



BOĞA: Bugün heyecanlanmanıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşündürtecek. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz topluluklarda tedbirli olmalısınız.



İKİZLER: Tartışmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm çevresel koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak.



YENGEÇ: Bugün Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız.

Ayrıca aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.



ASLAN: Bugün sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.

Eski dostlar bir araya geliyor.



BAŞAK: İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz.

Planlarınızı uygularken kibar fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.

Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.



TERAZİ: Yakın ilişkiler gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularda daha fazla ilgili olacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.



AKREP: Enerjinizin yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok doğrusu. Sizde farkındasınız ve maddi konularda olağanüstü çabalarınızın karşılığını alacaksınız.

Dostlarınızla sanatsal olaylar gündemde.



YAY: Küçük kaçamaklar sizi oyalasa bile; sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, ortamlarda dikkatli olmalısınız. Bazı eleştirilere maruz kalmanız sizi üzebilir.



OĞLAK: En büyük enerjiniz hayata hırslı bakmanız.

Harekete geçmeden önce sıkı düşünüyorsunuz.

Düşünce mekanizmanız daha da hız kazanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz.



KOVA: Başkalarının davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz.



BALIK: Duygusal coşkularınız ve yaratıcılığınız yine ön planda. İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Partnerleriniz için olumlu çabalarınız var. Eski dostlarınız gündemde olacaktır.