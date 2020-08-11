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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.08.2020, 00:00

KOÇ: Olaylara farklı bir yorum getirebilirsiniz. Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin. İkna kabiliyetinizi kazançlarınızı arttırma için kullanabilirsiniz. Son günlerdeki problemler canınızı sıkıyor.

BOĞA: Duygusal konulardaki beklentileriniz biraz da sizin davranışlarınızla gelişiyor. Yaşama baktığınız köşeler çok önemli. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmaya çalışırken, dikkatli olun.

İKİZLER: Bugün bir çok kombinasyon çalışmaları içinde olmanıza rağmen, iyimserliğinizden ödün vermeyişiniz çevrenizde merak yaratıyor. Fikirlerinizde hızlı bir aksiyon var. Pratik yönleriniz ön planda.

YENGEÇ: Hedeflerinize yaklaşırken, çevrenize kendinizi sevdirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün, sevdiğiniz işlerde başarılı olacaksınız. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz.

ASLAN: Değerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Egolarınızın güç kazanması sonucunda, kendi fikirlerinize herkesten daha fazla değer verecek ve tartışmaktan korkmayacaksınız.

BAŞAK: Çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek isteyeceksiniz. Kendinizi değerlendirmek ve bilgilerinizi kullanmak için bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Bazen her şeyden sıkılıyorsunuz.

TERAZİ: İş gücünüzün yüksek olmasından dolayı, bir çok arkadaşınız sizinle ortak iş yapmak istiyor. Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tuttuğunuz için duygusal konuşmalarınızla dikkat çekiyorsunuz.

AKREP: Hoş ve zarif yönlerinizle karşı cins üzerinde oldukça etkili olacağınız bir gün. Merkür bilinç altınızın hızlı çalışmasını sağlıyor fakat düşüncelerinizi gizlediğiniz zaman daha başarılı oluyorsunuz.

YAY: Bugün maddesel bir sorgulama içinde olacak ve sevdiklerinizin masrafları karşısında zor anlar yaşayabilirsiniz. Mücadele etmek yerine kesin tavrınızı koymalı ve düşüncelerinizden ödün vermemelisiniz.

OĞLAK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Bugün çevrenizi farklı gözlemliyorsunuz.

KOVA: Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Karşılıklı ilişkilerinizde fiziksel anlamda ilgi çekmenize rağmen, karmaşalar yaşıyorsunuz.

BALIK: Karşılıklı ilişkilerinizde yüksek bir performans gizli. Partnerinizin sözlerinden etkileneceksiniz. Yaşam biçiminizi onun isteklerine göre severek yönlendirmek isteyeceksiniz.

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