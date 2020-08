KOÇ: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmelisiniz.

Diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.



BOĞA: İŞ konusunda geniş düşünmelisiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz.

Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.



İKİZLER: DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz.

Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmasa da, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.

Fırsatları değerlendirmelisiniz.



YENGEÇ: GÜVENSİZLİĞİNİZİ yendiğinizde, daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmalısınız. Kendi bildiğiniz gibi yaşıyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.



ASLAN: KENDİ düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz.

Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Her şeyi kendinize göre yorumluyorsunuz.



BAŞAK: DUYGULARINIZLA yaşadığınızda, sizi anlamak çok zor. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.

Hatalarınızı tekrarlamamalısınız.



TERAZİ: İŞ yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz.

Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz.



AKREP: SADECE kendi fikirlerinize aşıksınız.

Uyumlu gibi görünseniz de son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götürüyor. Her zaman farklısınız.



YAY: YENİ projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin.

Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşü zor oluyor. Bünyeniz sorun çıkarabilir.



OĞLAK: SEVDİĞİNİZLE yaşadığınız zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz. Merkür karşıt burcunuz Yengeç'ten olumlu destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.



KOVA: ÇEVRE sorunları size zor anlar yaşatıyor.

Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz.

Yeni yerler ve kişiler gördüğünüzde kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.

Felsefenizi değiştirmelisiniz.



BALIK: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz.

Sinir sisteminiz oldukça hassas.