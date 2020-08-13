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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.08.2020, 00:00

KOÇ: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmelisiniz.
Diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.

BOĞA: İŞ konusunda geniş düşünmelisiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz.
Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.

İKİZLER: DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz.
Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmasa da, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.
Fırsatları değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ: GÜVENSİZLİĞİNİZİ yendiğinizde, daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmalısınız. Kendi bildiğiniz gibi yaşıyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.

ASLAN: KENDİ düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz.
Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Her şeyi kendinize göre yorumluyorsunuz.

BAŞAK: DUYGULARINIZLA yaşadığınızda, sizi anlamak çok zor. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.
Hatalarınızı tekrarlamamalısınız.

TERAZİ: İŞ yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz.
Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz.

AKREP: SADECE kendi fikirlerinize aşıksınız.
Uyumlu gibi görünseniz de son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götürüyor. Her zaman farklısınız.

YAY: YENİ projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin.
Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşü zor oluyor. Bünyeniz sorun çıkarabilir.

OĞLAK: SEVDİĞİNİZLE yaşadığınız zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz. Merkür karşıt burcunuz Yengeç'ten olumlu destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.

KOVA: ÇEVRE sorunları size zor anlar yaşatıyor.
Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz.
Yeni yerler ve kişiler gördüğünüzde kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.
Felsefenizi değiştirmelisiniz.

BALIK: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz.
Sinir sisteminiz oldukça hassas.

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