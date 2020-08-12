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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.08.2020, 00:00

KOÇ: BUGÜN, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars'ın burcunuzda ilerlemesi duygularınızı yeniden canlandırabilir.
İfade zorluğu yaşayabilirsiniz.

BOĞA: SİZİ destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Takıntılı olduğunuz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER: BU dönemde ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz.
Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle ilintili ilerleyebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.

YENGEÇ: YAŞADIĞINIZ bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.

ASLAN: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.

BAŞAK: FİKİRLERİNİZİ kendinize saklamak istediğiniz için, garip bir gizemli içine girebilirsiniz.
Anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi olumsuz endişelendirebilir.

TERAZİ: YAKIN çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.
İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz.
Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

AKREP: BUGÜN, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.

YAY: YAŞAM enerjiniz güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.
Cazibeniz dikkat çekiyor.
Kendinizle ilgili düşünceler içindesiniz.

OĞLAK: KAFANIZDA bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri kafanıza takmadan zamana bırakmalısınız.

KOVA: YAŞAMINIZLA ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın.
Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.

BALIK: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
Evinizde olabilecek değişimler huzursuz olmanıza sebep oluyor.

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