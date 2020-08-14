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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.08.2020, 00:00

KOÇ: Odaklaşacağınız konularda pratik şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız.
Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen, dikkatinizi kariyerinize veriyor olmanız muhteşem.

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu dönem ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.
İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.

İKİZLER: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu bir kişilik haline getirecek. Duygularınızı gizleyeceksiniz.

YENGEÇ: Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz.
Başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. Birçok gelişmenin başlangıcı ilişkilerinizle gelişecektir.

ASLAN: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; enerjinizi iyi kullanmalısınız. Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız.

BAŞAK: Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz.
Ani davranışlar size uymayan bir ilişkiye sürükleyebilir. Enerjinizin verdiği yanlışlıkları daha sonra düzeltemeyebilirsiniz.

TERAZİ: İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız.
Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.

AKREP: Bugünlerde gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız.

YAY: Satürn sayesinde çevrenizi testten geçirmeyi sürdürüyorsunuz. Tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık şekilde sergilediği için karşısındakinin aklını zorluyor.

OĞLAK: İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu.
Ne yapmak istediğinizi bileceksiniz.
Yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınızdaki değişimler sizi güçlendirecek.

KOVA: İş aktiviteleriniz duygusal konuları da beraberinde getirecek. Hiç beklemediğiniz bir şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma çevrenizde tepkilere neden olacaktır.

BALIK: Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını görmek için birçok neden olacaktır. Maddi konularda radikal çözümlerle sınırlarınız genişliyor.

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