KOÇ: Odaklaşacağınız konularda pratik şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız.

Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen, dikkatinizi kariyerinize veriyor olmanız muhteşem.



BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu dönem ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.

İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.



İKİZLER: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu bir kişilik haline getirecek. Duygularınızı gizleyeceksiniz.



YENGEÇ: Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz.

Başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. Birçok gelişmenin başlangıcı ilişkilerinizle gelişecektir.



ASLAN: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; enerjinizi iyi kullanmalısınız. Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız.



BAŞAK: Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz.

Ani davranışlar size uymayan bir ilişkiye sürükleyebilir. Enerjinizin verdiği yanlışlıkları daha sonra düzeltemeyebilirsiniz.



TERAZİ: İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız.

Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.



AKREP: Bugünlerde gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız.



YAY: Satürn sayesinde çevrenizi testten geçirmeyi sürdürüyorsunuz. Tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık şekilde sergilediği için karşısındakinin aklını zorluyor.



OĞLAK: İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu.

Ne yapmak istediğinizi bileceksiniz.

Yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınızdaki değişimler sizi güçlendirecek.



KOVA: İş aktiviteleriniz duygusal konuları da beraberinde getirecek. Hiç beklemediğiniz bir şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma çevrenizde tepkilere neden olacaktır.



BALIK: Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını görmek için birçok neden olacaktır. Maddi konularda radikal çözümlerle sınırlarınız genişliyor.