KOÇ: ANİ değişimleriniz çevrenizde merak uyandırıyor. Sürprizlere karşı duyarlısınız.

İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Pozitif enerjiyle yoğunlaşmanızdan dolayı yapacağınız bir istek yelpazesi gündemde.



BOĞA: MADDİ konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için, gerekli altyapı çalışmalarınızı hızlandırmalısınız. Uzaktaki sevdiklerinizden mutlu haber alacaksınız.



İKİZLER: BENCİLCE davranışlarınız nedeniyle, kendi istekleriniz doğrultusunda partnerinize baskı yapacaksınız. Bu tarz fevri davranışlarınızla, ilişkinizi zorlayabilirsiniz.

Çocuklarınızın sorunları ile ilgilenmelisiniz.



YENGEÇ: ENERJİNİZİ düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlık için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız olumsuzluk yaratıyor.



ASLAN: ZİHİNSEL dalgınlığınızdan zaman kaybedebilir işlerinizi geciktirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun. Duygularınızda bir mantık gözleniyor. Güven arayışı içindesiniz.



BAŞAK: PARTNERİNİZLE aranızdaki olayların çoğu parasal. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü, biraz da sizin tavırlarınızla paralel ilerleyecek.

Sınırlarınızı zorlamamaya gayret edin.



TERAZİ: PARTNERİNİZLE karşıt düşüncelerde olmanız, duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İstekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmaya başladınız.



AKREP: SAPLANTILARINIZDAN vazgeçmelisiniz.

Kişiliğinizi ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz.

Ketum düşünceler içindesiniz ve çevrenize taviz vermeyeceksiniz. Sevdiklerinizle olmak içselliğinizi besliyor.



YAY: ARAŞTIRMACI yönlerinizi geçmiş bilgilerinizle birleştirerek, iyi bir sentez oluşturabilirsiniz.

Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları oturuyor. İnce hesaplar içindesiniz.



OĞLAK: YAŞAMINIZLA ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz.

Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.

Çevrenizle senkronize olmalısınız.



KOVA: ARKADAŞLARINIZLA paylaşım içinde olacağınız bir gün. Çocuklarınızla ilgilenmek için gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecek.

Organizasyonda başarılı olacaksınız.



BALIK: KONUŞARAK halledeceğiniz konular gündemde. Yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveniyorsunuz.