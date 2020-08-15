KOÇ: ANİ değişimleriniz çevrenizde merak uyandırıyor. Sürprizlere karşı duyarlısınız.
İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Pozitif enerjiyle yoğunlaşmanızdan dolayı yapacağınız bir istek yelpazesi gündemde.
BOĞA: MADDİ konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için, gerekli altyapı çalışmalarınızı hızlandırmalısınız. Uzaktaki sevdiklerinizden mutlu haber alacaksınız.
İKİZLER: BENCİLCE davranışlarınız nedeniyle, kendi istekleriniz doğrultusunda partnerinize baskı yapacaksınız. Bu tarz fevri davranışlarınızla, ilişkinizi zorlayabilirsiniz.
Çocuklarınızın sorunları ile ilgilenmelisiniz.
YENGEÇ: ENERJİNİZİ düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlık için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız olumsuzluk yaratıyor.
ASLAN: ZİHİNSEL dalgınlığınızdan zaman kaybedebilir işlerinizi geciktirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun. Duygularınızda bir mantık gözleniyor. Güven arayışı içindesiniz.
BAŞAK: PARTNERİNİZLE aranızdaki olayların çoğu parasal. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü, biraz da sizin tavırlarınızla paralel ilerleyecek.
Sınırlarınızı zorlamamaya gayret edin.
TERAZİ: PARTNERİNİZLE karşıt düşüncelerde olmanız, duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İstekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmaya başladınız.
AKREP: SAPLANTILARINIZDAN vazgeçmelisiniz.
Kişiliğinizi ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz.
Ketum düşünceler içindesiniz ve çevrenize taviz vermeyeceksiniz. Sevdiklerinizle olmak içselliğinizi besliyor.
YAY: ARAŞTIRMACI yönlerinizi geçmiş bilgilerinizle birleştirerek, iyi bir sentez oluşturabilirsiniz.
Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları oturuyor. İnce hesaplar içindesiniz.
OĞLAK: YAŞAMINIZLA ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz.
Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.
Çevrenizle senkronize olmalısınız.
KOVA: ARKADAŞLARINIZLA paylaşım içinde olacağınız bir gün. Çocuklarınızla ilgilenmek için gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecek.
Organizasyonda başarılı olacaksınız.
BALIK: KONUŞARAK halledeceğiniz konular gündemde. Yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveniyorsunuz.