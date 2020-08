KOÇ: BEKLENEN misafirlerin gelmesiyle sevineceksiniz.

Dostlarınızla bir arada duygusal coşkular yaşayacaksınız. Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. Karşılıklı ilişkilerde, yapıcı paylaşmalar olacak.



BOĞA: YARATICILIĞINIZI karşı tarafa aktarabilirseniz, kariyer hırsınızı olumlu şekilde kullanabilirsiniz. İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız.

İkna kabiliyetinizi ortaya koymalısınız.



İKİZLER: BU dönem, çevrenizde ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve yanlış bir ilişkiye girmek istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız. Çevre iletişiminiz mükemmel ilerliyor.



YENGEÇ: ÖZGÜVENİNİZİN sağladığı tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlar, iş veriminizi daha da arttırıyor.



ASLAN: YAPTIĞINIZ çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz BUGÜN çekiciliğinizi ve kişisel enerjinizi birleştireceksiniz. Aşk yaşantınızı renklendirmek için, duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak ve sevdiğiniz kişiyi büyüleyeceksiniz.

Size hayranlığı artabilir.



TERAZİ: KARAMSARLIK için uygun bir gün değil. Küçük ayrıntıların sizi sıkmasına izin vermemelisiniz. Kendinize güveniyor fazla yoruluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir.

SİZİN her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. Bugün çevresel koşullarınızda gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkıyor.



YAY: AKREP: DUYGUSAL ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.



OĞLAK: DOĞAL yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için, ilişkilerinizde ortalama davranıyorsunuz.

Strese dikkat etmelisiniz



KOVA: KAPINIZI hiç kimseye kapatmak istemiyorsunuz.

Bugün, partnerinize karşı olumlu ve koruyucu duygularla hareket edeceksiniz. Düşüncelerinizdeki yaratıcılık, her anlamda sizi ön plana çıkaracak.



BALIK: BEKLENMEYEN şartların gelişmesiyle, birçok olanağın size sunulması sizi şaşırtabilir. Özel zevkleriniz için para harcayacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın