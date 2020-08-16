KOÇ: MADDİ konularla ilgili gizlilikler söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. Tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz.



BOĞA: DÜSÜNDÜKLERİNİZİ gerçekleştirmek için dostlara ihtiyacınız olacak. Yapacağınız tüm çalışmaların altyapısında sosyal yapınızın etkisi çok büyük. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.



İKİZLER: AKILLICA uygulayacağınız atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz.

Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, karşı tarafın sizi anlaması zaman alır. Randevularınızı ertelemeyin.



YENGEÇ: ÇALISMA arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz.

Bugün daha güvenli hareket edin.



ASLAN: BUGÜN arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız.

Akılcı tavırlarınızla örnek olacaksınız.

Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getirerek düşünüyorsunuz.



BAŞAK: İSİNİZLE ilgili çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz.

İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görmeniz önemli bir özellik.



TERAZİ: YAPMANIZ gereken işler sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissediyorsunuz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmayın.



AKREP: DUYGUSAL yönlerinizle ön plana çıkmak istemeyebilir ve düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Dostlarınızın yakın gelişmeleri çok iyi takip ediyorsunuz.



YAY: BLNÇALTINIZ özel duygularınıza takılmanıza neden oluyor. Küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermeyin.

Siz güçten yanasınız ama bunu sergilerken, çevrenize yardım da edebiliyorsunuz.



OĞLAK: LETSMDE size gerekli desteği size sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan, karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza da disiplin getiriyorsunuz.

Bazı iş görüşmeleri yapabilirsiniz.



KOVA: BASARINIZI, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve zevkleriniz için çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz.



BALIK: OLAYLARA duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğleyin. Yolculuklar söz konusu olacak.