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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.08.2020, 00:00

KOÇ: MADDİ konularla ilgili gizlilikler söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. Tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz.

BOĞA: DÜSÜNDÜKLERİNİZİ gerçekleştirmek için dostlara ihtiyacınız olacak. Yapacağınız tüm çalışmaların altyapısında sosyal yapınızın etkisi çok büyük. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.

İKİZLER: AKILLICA uygulayacağınız atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz.
Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, karşı tarafın sizi anlaması zaman alır. Randevularınızı ertelemeyin.

YENGEÇ: ÇALISMA arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz.
Bugün daha güvenli hareket edin.

ASLAN: BUGÜN arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız.
Akılcı tavırlarınızla örnek olacaksınız.
Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getirerek düşünüyorsunuz.

BAŞAK: İSİNİZLE ilgili çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz.
İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görmeniz önemli bir özellik.

TERAZİ: YAPMANIZ gereken işler sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissediyorsunuz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmayın.

AKREP: DUYGUSAL yönlerinizle ön plana çıkmak istemeyebilir ve düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Dostlarınızın yakın gelişmeleri çok iyi takip ediyorsunuz.

YAY: BLNÇALTINIZ özel duygularınıza takılmanıza neden oluyor. Küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermeyin.
Siz güçten yanasınız ama bunu sergilerken, çevrenize yardım da edebiliyorsunuz.

OĞLAK: LETSMDE size gerekli desteği size sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan, karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza da disiplin getiriyorsunuz.
Bazı iş görüşmeleri yapabilirsiniz.

KOVA: BASARINIZI, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve zevkleriniz için çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

BALIK: OLAYLARA duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğleyin. Yolculuklar söz konusu olacak.

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