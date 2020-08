KOÇ: İLETİŞİMDE başarılı günlerinizden birindesiniz. Yapacağınız işleri sıralamada zorluk yaşayabilirsiniz. Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.



BOĞA: ÖRGÜTLEME yeteneğinizi doğru kullanacaksınız.

Girişimci yapınız ön plana çıkarken, yaratıcılığınız da artıyor. Her zamankinden daha uçarı ve havaisiniz.

Çevrenizde çok beğeniliyorsunuz.



İKİZLER: SİZE söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz. Sakinleşmelisiniz.

Sizinle asla tartışılmıyor. Sevdiğinizi kendinizden uzaklaştırıyorsunuz.



YENGEÇ: YENİ heyecanlar peşinde olmanız, bazen iyi oluyor. Çalışma hayatında motivasyonsuz bir çalışma istemiyorsunuz.

Aşk sürekli hissetmektir ilkesinden yola çıkarak, duygularınızı yeniliyorsunuz.



ASLAN: DUYGULARINIZ sizi sürekli geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de içsel acılarınızı yok edemiyorsunuz. Sizi anlamak zor. Yüreğinizin yanılgılarına alıştınız, sizi kanatmasına aldırmıyorsunuz.



BAŞAK: OLAYLARA hızlı bakıyor, takıldığınız en küçük noktada pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüşler yaşıyorsunuz. Yalnızlık size göre değil. Yaşamınızda sürekli bir aşk olmalı. Sevdiğiniz kişi şanslı.



TERAZİ: SADECE kendinizi düşüneceğiniz bir günü yaşıyorsunuz. İşinizde hırslı olduğunuz zaman enerjiniz daha da yükseliyor.

Eski duygularınızın atağa kalkması size zevk veriyor. Bittiğini kabul etmelisiniz...



EKREP: KORKUSUZ yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları kolayca ele alıyorsunuz. Onlara cesaret veriyorsunuz. Sevgileriniz sıra dışı olduğunda mutlusunuz. Sizi anlamak zor.



YAY: ÇALIŞMA hayatınızda temponuz sürekli değişiyor. Her konuya açık olmanız sizi daha başarılı kılıyor. Alkışı hak ediyorsunuz.

Aşırı hassas yapınızı hiç belli etmiyorsunuz.

Sizi gülümserken görüyorlar.



OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Bastırdığınız duygularınız daha da güçlenmenizi sağlıyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele veriyor.



KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, birçok kişiye garip gelebilir, bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi mutlu ediyor.



BALIK: KISITLI iş çevreleri size göre değil. Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içindesiniz. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.