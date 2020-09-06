KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınızda motivasyonunuz bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.



BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. İkna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.



İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.



YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru şekilde kullanacaksınız.



ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza yol açıyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmaları arzuluyorsunuz.



BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz. Gereksiz titizlik sergiliyorsunuz



TERAZİ: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda dikkat edeceğiniz tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.



AKREP: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresiyle iletişimi yüksek seviyede tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.



YAY: Bugün dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı geçireceksiniz.



OĞLAK:Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranarak göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.



KOVA: Kendinize olan güveniniz sizi çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Enerjinizi doğru yerde kullanmalı ve tepki almamalısınız.



BALIK:İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.