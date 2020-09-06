  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.09.2020, 00:00

KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınızda motivasyonunuz bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.

BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. İkna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.

İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru şekilde kullanacaksınız.

ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza yol açıyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmaları arzuluyorsunuz.

BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz. Gereksiz titizlik sergiliyorsunuz

TERAZİ: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda dikkat edeceğiniz tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

AKREP: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresiyle iletişimi yüksek seviyede tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.

YAY: Bugün dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı geçireceksiniz.

OĞLAK:Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranarak göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.

KOVA: Kendinize olan güveniniz sizi çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Enerjinizi doğru yerde kullanmalı ve tepki almamalısınız.

BALIK:İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA