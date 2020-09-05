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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.09.2020, 00:00

KOÇ: ORTAK çalışmalar içinde olacağınız bir gün içindesiniz. Bugün, her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kaliteniz, coşkunuzu artırırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.

BOĞA: İÇ potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi olacak. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyacınız var.

İKİZLER: SİZİ fark etmemek imkansız. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakimsiniz. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz.
Partnerinizle ortak çalışmalarınız olacak.

YENGEÇ: GRUP çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli. Orijinal fikirli iş birliği, enerjinizi olumlu etkileyecek.

ASLAN: ASLA haksız duruma düşmek istemiyorsunuz.
Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalarınız olacak. Sevdiğinizle kişilik çatışmasından vazgeçmelisiniz.

BAŞAK: BUGÜN partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.

TERAZİ: ARAŞTIRACAĞINIZ konuların sağlayacağı kazançları dikkatli düşünmelisiniz.
Sezgilerinizin yüksek olması karşı tarafı zor durumda bırakıyor. Bugün, mesleki anlamda size oldukça yarar sağlayacak.

AKREP: BUGÜN aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız.
Hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz.
Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, büyük karmaşalar yaşanabilir.
Dostlarınızla bağlarınız güçlenecek.

YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

OĞLAK: YAKIN dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız.
Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.

KOVA: İSTEKLERİNİZDE derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Bugün hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminiz ve cildinize dikkat etmelisiniz.

BALIK: KAFANIZA koyduğunuz şeyi yapma konusunda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız.
Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, ikna edici tavırlar sergilemeye özen göstereceksiniz.

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