KOÇ: ORTAK çalışmalar içinde olacağınız bir gün içindesiniz. Bugün, her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kaliteniz, coşkunuzu artırırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.



BOĞA: İÇ potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi olacak. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyacınız var.



İKİZLER: SİZİ fark etmemek imkansız. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakimsiniz. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz.

Partnerinizle ortak çalışmalarınız olacak.



YENGEÇ: GRUP çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli. Orijinal fikirli iş birliği, enerjinizi olumlu etkileyecek.



ASLAN: ASLA haksız duruma düşmek istemiyorsunuz.

Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalarınız olacak. Sevdiğinizle kişilik çatışmasından vazgeçmelisiniz.



BAŞAK: BUGÜN partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.



TERAZİ: ARAŞTIRACAĞINIZ konuların sağlayacağı kazançları dikkatli düşünmelisiniz.

Sezgilerinizin yüksek olması karşı tarafı zor durumda bırakıyor. Bugün, mesleki anlamda size oldukça yarar sağlayacak.



AKREP: BUGÜN aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız.

Hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz.

Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, büyük karmaşalar yaşanabilir.

Dostlarınızla bağlarınız güçlenecek.



YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.



OĞLAK: YAKIN dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız.

Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.



KOVA: İSTEKLERİNİZDE derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Bugün hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminiz ve cildinize dikkat etmelisiniz.



BALIK: KAFANIZA koyduğunuz şeyi yapma konusunda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız.

Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, ikna edici tavırlar sergilemeye özen göstereceksiniz.