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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.09.2020, 00:00

KOÇ: Sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz.
Zihinsel aktiviteniz yüksek.

BOĞA: Ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var.
Yoğun düşünceler sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.

İKİZLER: Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz.
Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı kimseyle paylaşmayın.

YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketumsunuz. Bugün, sosyal çalışmalarınıza kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda güven arayışı içindesiniz.

ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz.
Karşı cinsle yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız.

BAŞAK: Derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızdan faydalanmalısınız.

TERAZİ: İşi bitirme konusunda becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün.
Fakat sakin bir tavır sergileyin.

AKREP: İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız çalışmaları gizli tutmalısınız.

YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermemelisiniz. Bugün, araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamalısınız.
Yenilenmeye ihtiyacınız var.

OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı, arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz.

KOVA: Sabit düşündüğünüz konulara yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.

BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden, ikilem yaşıyorsunuz. Olaylara alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınıza daha fazla yoğunlaşmalısınız.

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