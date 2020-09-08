KOÇ: Sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz.

Zihinsel aktiviteniz yüksek.



BOĞA: Ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var.

Yoğun düşünceler sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.



İKİZLER: Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz.

Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı kimseyle paylaşmayın.



YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketumsunuz. Bugün, sosyal çalışmalarınıza kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda güven arayışı içindesiniz.



ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz.

Karşı cinsle yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız.



BAŞAK: Derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızdan faydalanmalısınız.



TERAZİ: İşi bitirme konusunda becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün.

Fakat sakin bir tavır sergileyin.



AKREP: İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız çalışmaları gizli tutmalısınız.



YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermemelisiniz. Bugün, araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamalısınız.

Yenilenmeye ihtiyacınız var.



OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı, arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz.



KOVA: Sabit düşündüğünüz konulara yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.



BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden, ikilem yaşıyorsunuz. Olaylara alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınıza daha fazla yoğunlaşmalısınız.