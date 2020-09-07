KOÇ: HEDEFLERİNİZ ile ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.



BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.



İKİZLER: BİR iş anlaşması için güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız.

Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.



YENGEÇ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimler yapmamalısınız.



ASLAN: DUYGUSAL haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.



BAŞAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız bir performans sizi bekliyor.



TERAZİ: İNATÇI tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.



AKREP: PLANLARINIZI uygularken; kibar, ince fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.

Bugün size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz.



YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ yenilemekten kaçınmayın. Değişim içindesiniz ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Çevrenizden etkilenmemek için temkinli davranmalısınız.



OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE dikkatli olmalısınız.

Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

Sizin için duygusal tatmin çok önemli.

Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkilerinizden olumlu etkiler alıyorsunuz.



KOVA: ENERJİNİZ yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz.

Sürprizlere hazır olmalısınız.

Sevilme duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.



BALIK: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu.

Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.