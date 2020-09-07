KOÇ: HEDEFLERİNİZ ile ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.
BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.
İKİZLER: BİR iş anlaşması için güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız.
Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.
YENGEÇ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimler yapmamalısınız.
ASLAN: DUYGUSAL haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.
BAŞAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız bir performans sizi bekliyor.
TERAZİ: İNATÇI tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
AKREP: PLANLARINIZI uygularken; kibar, ince fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.
Bugün size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz.
YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ yenilemekten kaçınmayın. Değişim içindesiniz ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Çevrenizden etkilenmemek için temkinli davranmalısınız.
OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE dikkatli olmalısınız.
Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.
Sizin için duygusal tatmin çok önemli.
Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkilerinizden olumlu etkiler alıyorsunuz.
KOVA: ENERJİNİZ yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz.
Sürprizlere hazır olmalısınız.
Sevilme duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.
BALIK: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu.
Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.