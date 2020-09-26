KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE radikal ve farklı kararlar alacağınız bir gün. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için oldukça önemli. Görüştüğünüz kişilerle önemli fikir alışverişleri içinde olacaksınız.



BOĞA: BUGÜN birtakım gizlilikler konusunda ısrarcısınız. Fikirlerinizi söylerken temkinli davranmayı tercih ediyorsunuz.

Öfkelerinizi baskı altında tutarak, bazı olayları aşmanız mümkün değil.



İKİZLER: BUGÜN, işinizde yoğunlaşmak isteyebilirsiniz.

Fakat duygusal ilişkinizde yaşayabileceğiniz birtakım sorunları unutmamalısınız.

İhmal edilmek istemeyen partneriniz, alınganlık gösterebilir.



YENGEÇ: İŞ yaşantınızdaki fırsatların size sunulması, kafanızdaki soru işaretlerinin su üstüne çıkmasına neden olacaktır. Bugün sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görerek, yeni başlangıçlara kendinizi hazırlamalısınız.



ASLAN: BUGÜN, enerjinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda karşı tarafı ikna etmeniz kolaylaşacak.

Güç birleşmelerini sevmenize rağmen, son sözü siz söylemek istiyorsunuz.



BAŞAK: ÖZGÜRLÜKÇÜ yapınızın zedelenmesinden hoşlanmadığınız için, bugün kendi kurallarınızı kendiniz koymaktan yanasınız.

Eğitim ve öğretimle ilgili konuların ön plana çıkacağı bir gün.



TERAZİ: KARŞI tarafın fikirlerini kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Diretme huyunuz yok fakat olayları değişik açıdan objektif bir şeklide gördüğünüz için, düşüncelerinizde daima haklı çıkıyorsunuz.



AKREP: KAZANÇLARINIZ konusunda başarınız yükseliyor. Kişisel yetenekleriniz ön plana çıkarmadan önce, size güven duyulmasını istiyorsunuz. Kazançlarınızı değişik kaynaklardan kazanma niyetindesiniz.



YAY: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ korumak adına verdiğiniz savaşlardan daima galip çıkıyorsunuz.

İçten davranışlarınızın size sağlayacağı motivasyon sayesinde, başlattığınız çalışmaları istediğiniz koşullara getirebileceksiniz.



OĞLAK: KENDİNİZE güveniyor ve çalışmalarınızı mantık süzgecinden geçirerek, kişisel başarınızı perçinliyorsunuz. İnsanlarla fikir alışverişi içinde olacaksınız. Bugün size yararlı olanları seçeceksiniz.



KOVA: ENERJİNİZİ ikiye katlayacak olayların içinde olduğunuzda, kendinizi daha da huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, eski dost ve arkadaşlarınızla bir arada olacak, geçmiş günlerden konuşacaksınız.



BALIK: GÜN içinde özel duygularınızda aşırıya kaçarak, ilişki içinde olduğunuz kişilere söylenmemesi gereken sözleri sarf etmeniz mümkün. Geriye tortu bırakacak işler yapmak istemiyorsanız.