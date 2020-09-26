KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE radikal ve farklı kararlar alacağınız bir gün. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için oldukça önemli. Görüştüğünüz kişilerle önemli fikir alışverişleri içinde olacaksınız.
BOĞA: BUGÜN birtakım gizlilikler konusunda ısrarcısınız. Fikirlerinizi söylerken temkinli davranmayı tercih ediyorsunuz.
Öfkelerinizi baskı altında tutarak, bazı olayları aşmanız mümkün değil.
İKİZLER: BUGÜN, işinizde yoğunlaşmak isteyebilirsiniz.
Fakat duygusal ilişkinizde yaşayabileceğiniz birtakım sorunları unutmamalısınız.
İhmal edilmek istemeyen partneriniz, alınganlık gösterebilir.
YENGEÇ: İŞ yaşantınızdaki fırsatların size sunulması, kafanızdaki soru işaretlerinin su üstüne çıkmasına neden olacaktır. Bugün sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görerek, yeni başlangıçlara kendinizi hazırlamalısınız.
ASLAN: BUGÜN, enerjinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz.
Bulunduğunuz ortamlarda karşı tarafı ikna etmeniz kolaylaşacak.
Güç birleşmelerini sevmenize rağmen, son sözü siz söylemek istiyorsunuz.
BAŞAK: ÖZGÜRLÜKÇÜ yapınızın zedelenmesinden hoşlanmadığınız için, bugün kendi kurallarınızı kendiniz koymaktan yanasınız.
Eğitim ve öğretimle ilgili konuların ön plana çıkacağı bir gün.
TERAZİ: KARŞI tarafın fikirlerini kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Diretme huyunuz yok fakat olayları değişik açıdan objektif bir şeklide gördüğünüz için, düşüncelerinizde daima haklı çıkıyorsunuz.
AKREP: KAZANÇLARINIZ konusunda başarınız yükseliyor. Kişisel yetenekleriniz ön plana çıkarmadan önce, size güven duyulmasını istiyorsunuz. Kazançlarınızı değişik kaynaklardan kazanma niyetindesiniz.
YAY: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ korumak adına verdiğiniz savaşlardan daima galip çıkıyorsunuz.
İçten davranışlarınızın size sağlayacağı motivasyon sayesinde, başlattığınız çalışmaları istediğiniz koşullara getirebileceksiniz.
OĞLAK: KENDİNİZE güveniyor ve çalışmalarınızı mantık süzgecinden geçirerek, kişisel başarınızı perçinliyorsunuz. İnsanlarla fikir alışverişi içinde olacaksınız. Bugün size yararlı olanları seçeceksiniz.
KOVA: ENERJİNİZİ ikiye katlayacak olayların içinde olduğunuzda, kendinizi daha da huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, eski dost ve arkadaşlarınızla bir arada olacak, geçmiş günlerden konuşacaksınız.
BALIK: GÜN içinde özel duygularınızda aşırıya kaçarak, ilişki içinde olduğunuz kişilere söylenmemesi gereken sözleri sarf etmeniz mümkün. Geriye tortu bırakacak işler yapmak istemiyorsanız.