KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz.
Güvensiz oluşunuzdan dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve bencilce davranıyorsunuz.
BOĞA: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Daha cesaretli davranabilirsiniz.
Çevrenize güvenmelisiniz.
İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuzu bilenler, gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler.
Planlarınızı doğru uygulamak için içinize kapamış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareketlenme bekliyor.
YENGEÇ: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.
ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, yaratıcılığınızın desteklendiğiniz görmek sizi güçlendirecek.
BAŞAK: İSTEKLERİ güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçerek, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.
TERAZİ: PARTNERİNİZDEN güven bekliyorsunuz.
Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızda sorunlar çıkacaktır. İlişkinizi gözden geçirerek, öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz.
AKREP: KENDİNİZİ ifade ederken, ketum davrandığınız için, çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz. Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
YAY: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.
OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız, sizi zorlayacaktır.
Bugün duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.
KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmeyi yeğliyorsunuz ve başarı sizi mutlu ediyor. Bazı konularda üstlerinizle aranızda tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız.
BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir.