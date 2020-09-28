KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz.

Güvensiz oluşunuzdan dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve bencilce davranıyorsunuz.



BOĞA: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Daha cesaretli davranabilirsiniz.

Çevrenize güvenmelisiniz.



İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuzu bilenler, gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler.

Planlarınızı doğru uygulamak için içinize kapamış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareketlenme bekliyor.



YENGEÇ: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.



ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, yaratıcılığınızın desteklendiğiniz görmek sizi güçlendirecek.



BAŞAK: İSTEKLERİ güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçerek, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.



TERAZİ: PARTNERİNİZDEN güven bekliyorsunuz.

Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızda sorunlar çıkacaktır. İlişkinizi gözden geçirerek, öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz.



AKREP: KENDİNİZİ ifade ederken, ketum davrandığınız için, çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz. Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyorsunuz.



YAY: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.



OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız, sizi zorlayacaktır.

Bugün duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.



KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmeyi yeğliyorsunuz ve başarı sizi mutlu ediyor. Bazı konularda üstlerinizle aranızda tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız.



BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir.