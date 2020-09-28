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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.09.2020, 00:00

KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz.
Güvensiz oluşunuzdan dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve bencilce davranıyorsunuz.

BOĞA: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Daha cesaretli davranabilirsiniz.
Çevrenize güvenmelisiniz.

İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuzu bilenler, gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler.
Planlarınızı doğru uygulamak için içinize kapamış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareketlenme bekliyor.

YENGEÇ: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.

ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, yaratıcılığınızın desteklendiğiniz görmek sizi güçlendirecek.

BAŞAK: İSTEKLERİ güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçerek, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

TERAZİ: PARTNERİNİZDEN güven bekliyorsunuz.
Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızda sorunlar çıkacaktır. İlişkinizi gözden geçirerek, öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz.

AKREP: KENDİNİZİ ifade ederken, ketum davrandığınız için, çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz. Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

YAY: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.

OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız, sizi zorlayacaktır.
Bugün duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.

KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmeyi yeğliyorsunuz ve başarı sizi mutlu ediyor. Bazı konularda üstlerinizle aranızda tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız.

BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir.

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