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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.09.2020, 00:00

KOÇ: Bugün düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Partnerinizin düşüncelerine önem verin. Ortak paydalarını birleştirdiğiniz çoğul zihinsel aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız.

BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde sizden beklenenleri gözünüzde çok büyütüyor ve sorun yaratıyorsunuz. Partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. Sizin için iyi niyetli yaklaşımlarını farklı değerlendirebilirsiniz.

İKİZLER: Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamayı sürdürüyorsunuz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmeden önce onları farklı etkilemekten yanasınız.

YENGEÇ: Enerjinizi ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Partnerinizin değişen fikirlerine karşı hoş görülü davranarak iyi niyetli yaklaşımlarınızı ispat etmelisiniz. Sabit düşüncelerin size faydası yok.

ASLAN: Bulunduğunuz ortamda estirdiğiniz olumlu rüzgarlar, partnerinizi de etkiliyor. Siz güçten yanasınız ve bu özelliğinizi sergilerken, çekicilik sanatını da istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün.

BAŞAK: Partnerinizle birbirinizi sınamak için uygun bir gün. Karşıt düşünceleri savunuyor olmanız; fark edemediğiniz bazı duyguların ortaya çıkmasına neden olacak. Bazı şeylerden emin olmalısınız.

TERAZİ: İyi performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın takdirini alıyorsunuz. İlişkilerinizde tartışılmaz bir üstünlük sağlıyor ve gerçekleştirmeye çalıştığınız konuda taşların yerine oturduğunu hissediyorsunuz

AKREP: Gelip geçici davranış biçimlerinden çok, kalıcı duygular içinde olmak istiyor fakat bir türlü olayların sonunu getiremiyorsunuz. Partnerinizin desteğiyle yeni oluşumlara kendinizi hazır hissedeceksiniz.

YAY: Maddi konularda gizlilik istemiyorsunuz. Satın almada cesurca itiraflar yaparken, çevrenizden de aynı şeyleri bekliyorsunuz. Durum değerlendirmesi yaparken, olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşıyorsunuz.

OĞLAK: Tavırlarınızla çevrenizde imaj yaratıyorsunuz. Şartları zorlamayı seviyor ama bunu yaparken hesap vermek istemiyorsunuz. Partnerinizle, gereksiz konuları tartışabilir ve kırgınlık yaşayabilirsiniz

KOVA: Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Duygusal ilişkileriniz yeni boyut kazanıyor. Buna her anlamda hazırsınız.

BALIK: Bugün çevrenize şüpheyle yaklaşmanız mümkün. Size anlatılan her şeyin arkasında farklı şeylerin olabileceğini düşünüyorsunuz. Dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bazı detaylar kafa kurcalıyor.

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