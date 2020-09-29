KOÇ: GÜÇLÜ kararlar verebilecekleri bir gününüzdesiniz. Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz.

İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi ilgilendirmemeli.



BOĞA: DUYGULARINIZI frenlemede üzerinize yok. Onun davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz.

Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası. O, sizden haber bekliyor.



İKİZLER: YAŞAM dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor.

Bugün bir çok sorunu kombin çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahipsiniz.



YENGEÇ: ARZULARINIZA gem vuramazsınız.

Bugün farklı bir şeyler yapmanız için Ay Balık'ta size her türlü desteği veriyor.

Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Motivasyona ihtiyacınız var.



ASLAN: BUGÜN bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanmak istiyorsunuz. İçsel korkularınızı bir an önce yenmelisiniz.

Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz.



BAŞAK: YAŞAM süreci içinde kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda, yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz.

Bugün, sezgilerinizi doğru kullanmalı ve sakin olmalısınız.



TERAZİ: ÇALIŞMA yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün.

Birlikte çalıştığınız kişilerin size vereceği enerji çok önemli olacak. Sabırlı ve sessiz kalmak sizi sıkacaktır.



AKREP: İDEALİST yapınızı çok fazla zorlamamalısınız.

Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve sizi aşmaya başladı. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalarda sürtüşmeler söz konusu.



YAY: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bu dönem, duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz.

Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.



OĞLAK: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. Hırslarınızı körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz.

Toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayarak başarılı başarılı bir grafik çiziyorsunuz.



KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, fırsatları değerlendirmelisiniz.



BALIK: DUYGULARINIZI ortaya koyarken, karşı cinsin yoğun etkisi üzerinizde olacak. Evinizle ilgili güzel değişimler söz konusu. Kendinizi aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz.