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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.09.2020, 00:00

KOÇ: GÜÇLÜ kararlar verebilecekleri bir gününüzdesiniz. Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz.
İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi ilgilendirmemeli.

BOĞA: DUYGULARINIZI frenlemede üzerinize yok. Onun davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz.
Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası. O, sizden haber bekliyor.

İKİZLER: YAŞAM dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor.
Bugün bir çok sorunu kombin çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahipsiniz.

YENGEÇ: ARZULARINIZA gem vuramazsınız.
Bugün farklı bir şeyler yapmanız için Ay Balık'ta size her türlü desteği veriyor.
Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Motivasyona ihtiyacınız var.

ASLAN: BUGÜN bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanmak istiyorsunuz. İçsel korkularınızı bir an önce yenmelisiniz.
Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz.

BAŞAK: YAŞAM süreci içinde kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda, yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz.
Bugün, sezgilerinizi doğru kullanmalı ve sakin olmalısınız.

TERAZİ: ÇALIŞMA yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün.
Birlikte çalıştığınız kişilerin size vereceği enerji çok önemli olacak. Sabırlı ve sessiz kalmak sizi sıkacaktır.

AKREP: İDEALİST yapınızı çok fazla zorlamamalısınız.
Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve sizi aşmaya başladı. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalarda sürtüşmeler söz konusu.

YAY: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bu dönem, duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz.
Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

OĞLAK: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. Hırslarınızı körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz.
Toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayarak başarılı başarılı bir grafik çiziyorsunuz.

KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, fırsatları değerlendirmelisiniz.

BALIK: DUYGULARINIZI ortaya koyarken, karşı cinsin yoğun etkisi üzerinizde olacak. Evinizle ilgili güzel değişimler söz konusu. Kendinizi aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz.

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