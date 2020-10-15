KOÇ: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar alma zamanı geldi.

Çevrenizi sınayacağınız bir gün.



BOĞA: SİZE olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.

Sistemli yapınızı bozmamalısınız.



İKİZLER: HAKKINDA konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verirken sizi zorlayan etkileşimlerden uzak kalın.



YENGEÇ: HAYATINIZIN; zıtlıklar bütünü olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili stresin etkisini azaltabilirsiniz. Duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.



ASLAN: DOSTLARINIZLA gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilere kendinizi affettirmelisiniz. Bilinçaltınızın etkisi altındasınız.



BAŞAK: SOSYAL yaşantınızda kararlı ve istikrarlı bir tablo çizmeniz doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.



TERAZİ: BUGÜN düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor.



AKREP: YAŞAMIN yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin. Hayatın bir başka yönünü görmeniz sizi olumlu değiştirecek. Başkalarının yaşamını merak edebilir, onları tenkit edebilirsiniz.



YAY: BİRLİKTE olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız.

Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için, yakınlarınızda aranızda tartışma çıkıyor.



OĞLAK: YÖNETİCİLERİNİZLE aranızda güçlü duygusal bağların gelişmesi ve işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu bir aşama. Olaylara katı yaklaşmanız, çatışmalara neden olabilir.



KOVA: İŞ bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz.

İlişkilerinize kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz.

Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken, olaylara ciddi bakıyorsunuz.

Destek arıyorsunuz.



BALIK: YAŞADIĞINIZ sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmek zorundasınız.

Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir.