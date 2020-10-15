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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.10.2020, 00:00

KOÇ: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar alma zamanı geldi.
Çevrenizi sınayacağınız bir gün.

BOĞA: SİZE olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
Sistemli yapınızı bozmamalısınız.

İKİZLER: HAKKINDA konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verirken sizi zorlayan etkileşimlerden uzak kalın.

YENGEÇ: HAYATINIZIN; zıtlıklar bütünü olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili stresin etkisini azaltabilirsiniz. Duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.

ASLAN: DOSTLARINIZLA gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilere kendinizi affettirmelisiniz. Bilinçaltınızın etkisi altındasınız.

BAŞAK: SOSYAL yaşantınızda kararlı ve istikrarlı bir tablo çizmeniz doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.

TERAZİ: BUGÜN düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor.

AKREP: YAŞAMIN yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin. Hayatın bir başka yönünü görmeniz sizi olumlu değiştirecek. Başkalarının yaşamını merak edebilir, onları tenkit edebilirsiniz.

YAY: BİRLİKTE olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız.
Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için, yakınlarınızda aranızda tartışma çıkıyor.

OĞLAK: YÖNETİCİLERİNİZLE aranızda güçlü duygusal bağların gelişmesi ve işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu bir aşama. Olaylara katı yaklaşmanız, çatışmalara neden olabilir.

KOVA: İŞ bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz.
İlişkilerinize kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz.
Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken, olaylara ciddi bakıyorsunuz.
Destek arıyorsunuz.

BALIK: YAŞADIĞINIZ sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmek zorundasınız.
Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir.

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