KOÇ: Bu sıralar birçok aktivitenin içinde olacaksınız.

Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.



BOĞA: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.

Planlarınızı uygulayacaksınız.



İKİZLER: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz.

Kendinizi ortaya koymanın zamanı.



YENGEÇ: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz.

Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz.

Arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.



ASLAN: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.



BAŞAK: Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz.

Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.



TERAZİ: İş birliğini seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kullanıyorsunuz.

Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde olacak.



AKREP: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor.



YAY: Bugün sizi şaşırtan durumlar olacak.

Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız.

İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı tüm gücünüzle uygulayabilirsiniz.



OĞLAK: Atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve kendinizi fazla kaptırmamalısınız.



KOVA: Duygusal hırslarınızla ilgili planlarınızı yeniden gözden geçirmeniz konusunda yeni öneriler mevcut. Özgün fikirlerle ilerlemek istediğiniz için, iş hayatınızda sizden yüksek performans bekleniyor.



BALIK: İş yaşamınızda fazla tedirginsiniz.

Bugün, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlarına yer verecek bir tutum izleyeceksiniz. Bugünlerde yaratıcı yönünüz ortaya çıkıyor.