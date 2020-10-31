KOÇ: AİLENİZİN tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de dinlemelisiniz.

Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz ancak işlerinizle ilgili yapmak istediklerinizi planlamanız gerekiyor.



BOĞA: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmanız gerekiyor.



İKİZLER: İŞ yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmelisiniz.



YENGEÇ: BUGÜN sıra dışı konular ilginizi çekecek.

Kendinizi koruyarak kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.

Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.



ASLAN: MADDİ konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.



BAŞAK: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, gerçeklerden kaçıyorsunuz.



TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var.

Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz.



AKREP: MADDİ konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişi unutmalısınız.



YAY: ELİNİZDEKİ olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.

Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız, iş konusunda farklı dallarda da çalışmalısınız.



OĞLAK: HER anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Olabilecek sorunları önlemek için, işinizde küçük molalar vermelisiniz.



KOVA: ALIŞKANLIKLARINIZ konusunda ısrarcı bir tavır takınıyorsunuz. Bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bugün tartışmalardan uzak kalın.



BALIK: YARATICILIĞINIZA çok fazla güveniyorsunuz.

Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz.

Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeyin.