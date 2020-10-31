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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31.10.2020, 00:00

KOÇ: AİLENİZİN tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de dinlemelisiniz.
Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz ancak işlerinizle ilgili yapmak istediklerinizi planlamanız gerekiyor.

BOĞA: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmanız gerekiyor.

İKİZLER: İŞ yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmelisiniz.

YENGEÇ: BUGÜN sıra dışı konular ilginizi çekecek.
Kendinizi koruyarak kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.
Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

ASLAN: MADDİ konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.

BAŞAK: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, gerçeklerden kaçıyorsunuz.

TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var.
Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz.

AKREP: MADDİ konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişi unutmalısınız.

YAY: ELİNİZDEKİ olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.
Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız, iş konusunda farklı dallarda da çalışmalısınız.

OĞLAK: HER anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Olabilecek sorunları önlemek için, işinizde küçük molalar vermelisiniz.

KOVA: ALIŞKANLIKLARINIZ konusunda ısrarcı bir tavır takınıyorsunuz. Bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bugün tartışmalardan uzak kalın.

BALIK: YARATICILIĞINIZA çok fazla güveniyorsunuz.
Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz.
Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeyin.

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