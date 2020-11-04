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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.11.2020, 00:00
KOÇ: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.

BOĞA: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.

İKİZLER: Bugün Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.

YENGEÇ: Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizle fikir birliği içinde olacaksınız.
Onun fikirlerinden yola çıkarak yeni bir vizyon geliştireceksiniz.

ASLAN: Bugün, gizli düşünceler içindesiniz. İçinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz.
Mars ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.

BAŞAK: Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce, biraz daha düşünmelisiniz. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz.
Merkür'ün olanaklarını kullanmalısınız.

TERAZİ: Bugün Venüs burcunuzda ilerliyor.
Düşündüğünüz konularda yaşadığınız kararsızlıklar iş temponuzda yavaşlamalara neden oluyor. İlgi çekmek için her türlü donanıma sahipsiniz.

AKREP: Rakiplerinizi unutmamalı ve tavırlarınızı planlı bir şekilde sürdürmelisiniz. Bugün hırslı yönleriniz, size yeni bir yönlendirme getirecek ve son durumdan siz de memnun kalacaksınız.

YAY: İş ilişkilerinizi yoğun tutmak zorundasınız.
En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak.

OĞLAK: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Başarıyı mıknatıs gibi çekseniz de hiçbir şeyin kolay olmadığını da sizden iyi bilen yok. Bugün çabalarınız takdir görüyor.

KOVA: Ay'ın konumundan dolayı ortaya çıkan kuşkucu tavırlarınızda, haklı çıkmak için birçok neden buluyorsunuz. Çevrenizden etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz.

BALIK: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve zamana ihtiyacınız var.
Hissettiğiniz güçlü enerji, bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.
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