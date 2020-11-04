KOÇ: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.
BOĞA: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.
İKİZLER: Bugün Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.
YENGEÇ: Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizle fikir birliği içinde olacaksınız.
Onun fikirlerinden yola çıkarak yeni bir vizyon geliştireceksiniz.
ASLAN: Bugün, gizli düşünceler içindesiniz. İçinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz.
Mars ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.
BAŞAK: Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce, biraz daha düşünmelisiniz. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz.
Merkür'ün olanaklarını kullanmalısınız.
TERAZİ: Bugün Venüs burcunuzda ilerliyor.
Düşündüğünüz konularda yaşadığınız kararsızlıklar iş temponuzda yavaşlamalara neden oluyor. İlgi çekmek için her türlü donanıma sahipsiniz.
AKREP: Rakiplerinizi unutmamalı ve tavırlarınızı planlı bir şekilde sürdürmelisiniz. Bugün hırslı yönleriniz, size yeni bir yönlendirme getirecek ve son durumdan siz de memnun kalacaksınız.
YAY: İş ilişkilerinizi yoğun tutmak zorundasınız.
En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak.
OĞLAK: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Başarıyı mıknatıs gibi çekseniz de hiçbir şeyin kolay olmadığını da sizden iyi bilen yok. Bugün çabalarınız takdir görüyor.
KOVA: Ay'ın konumundan dolayı ortaya çıkan kuşkucu tavırlarınızda, haklı çıkmak için birçok neden buluyorsunuz. Çevrenizden etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz.
BALIK: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve zamana ihtiyacınız var.
Hissettiğiniz güçlü enerji, bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.