KOÇ: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.



BOĞA: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.



İKİZLER: Bugün Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.



YENGEÇ: Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizle fikir birliği içinde olacaksınız.

Onun fikirlerinden yola çıkarak yeni bir vizyon geliştireceksiniz.



ASLAN: Bugün, gizli düşünceler içindesiniz. İçinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz.

Mars ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.



BAŞAK: Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce, biraz daha düşünmelisiniz. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz.

Merkür'ün olanaklarını kullanmalısınız.



TERAZİ: Bugün Venüs burcunuzda ilerliyor.

Düşündüğünüz konularda yaşadığınız kararsızlıklar iş temponuzda yavaşlamalara neden oluyor. İlgi çekmek için her türlü donanıma sahipsiniz.



AKREP: Rakiplerinizi unutmamalı ve tavırlarınızı planlı bir şekilde sürdürmelisiniz. Bugün hırslı yönleriniz, size yeni bir yönlendirme getirecek ve son durumdan siz de memnun kalacaksınız.



YAY: İş ilişkilerinizi yoğun tutmak zorundasınız.

En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak.



OĞLAK: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Başarıyı mıknatıs gibi çekseniz de hiçbir şeyin kolay olmadığını da sizden iyi bilen yok. Bugün çabalarınız takdir görüyor.



KOVA: Ay'ın konumundan dolayı ortaya çıkan kuşkucu tavırlarınızda, haklı çıkmak için birçok neden buluyorsunuz. Çevrenizden etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz.



BALIK: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve zamana ihtiyacınız var.

Hissettiğiniz güçlü enerji, bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.

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