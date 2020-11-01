KOÇ: Güçlü planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru yolda kullanacaksınız. Çalışmalarınız olumlu ilerliyor.



BOĞA: TakıntılI biri değilsiniz fakat çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan etkileniyorsunuz. Çevrenizi yargılamaktan kaçınmalısınız



İKİZLER: Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin paralelinde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Kardeşleriniz ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız sizi olumlu kılacak.



YENGEÇ: Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmayın.



ASLAN: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayıp başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Hayallerinize yaklaşacağınız bir gün.



BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyor fakat kesin çözüm elde ediyorsunuz.



TERAZİ: Yöneticilik konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi daha iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmelisiniz.



AKREP: Disiplin size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz.. Bugün değişim için uygun bir gün değil. Gizli anlaşmaların faydasını ilerleyen günlerde anlayacaksınız.



YAY: Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetinizle siz kazanacaksınız.



OĞLAK: Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve şartları gözden geçirebilirsiniz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapıları size daima açık.



KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Kaliteli yaşamdan yanasınız.



BALIK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve koşulların sizden yana ve engelleri ortadan kaldırıyor.