  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.11.2020, 00:00

KOÇ: Güçlü planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru yolda kullanacaksınız. Çalışmalarınız olumlu ilerliyor.

BOĞA: TakıntılI biri değilsiniz fakat çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan etkileniyorsunuz. Çevrenizi yargılamaktan kaçınmalısınız

İKİZLER: Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin paralelinde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Kardeşleriniz ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız sizi olumlu kılacak.

YENGEÇ: Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmayın.

ASLAN: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayıp başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Hayallerinize yaklaşacağınız bir gün.

BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyor fakat kesin çözüm elde ediyorsunuz.

TERAZİ: Yöneticilik konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi daha iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmelisiniz.

AKREP: Disiplin size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz.. Bugün değişim için uygun bir gün değil. Gizli anlaşmaların faydasını ilerleyen günlerde anlayacaksınız.

YAY: Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetinizle siz kazanacaksınız.

OĞLAK: Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve şartları gözden geçirebilirsiniz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapıları size daima açık.

KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Kaliteli yaşamdan yanasınız.

BALIK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve koşulların sizden yana ve engelleri ortadan kaldırıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA