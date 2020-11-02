Beklenmedik olayların tetikçisi olarak karşımıza çıkan bu tutulma, bir anlamda tabiatın başkaldırması anlamına da geliyor. Yeryüzü gökyüzünden gelen sert etkiler altında ve bu durum dünya siyasetinden insan ilişkilerine kadar her şeyi dönüştürüyor.

TOPRAK burcu Boğa'da Uranüs geri giderken, Dolunay da Boğa burcunda gerçekleşti.

Uranüs'le kavuşum yaptı. Değişik ve beklenmedik olayların tetikçisi olan bu tutulmaya bir anlamda 'tabiatın baş kaldırması' da diyebiliriz.

SERT bir Mars ve Plüton, Jüpiter ve Satürn etkisi son depremi körükledi. Mavi ay deprem haberciliğinden çok, gökyüzünü gerginleştirdi.



YÜZLEŞME ZAMANI

MARS ve Venüs zıtlaşarak insanların birbirlerine olan gerçek duygularını ortaya çıkardı.

Bu durumu tanımlayacak en doğru kelime yüzleşme olacaktır.

Hemen hatırlatalım: Bu gezegen yüzleşmeleri daha da sürecek.

Özellikle Kasım ayında bu etki daha da artacak. 30 Kasım'da İkizler'de bir ay tutulması gerçekleşecek ve bu tutulma gerçekleri daha çok ortaya çıkaracak.



GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

BU tür tutulmaların iyi yönü olarak insanlar birbirlerini daha iyi tanırlar ve karşılıklı yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu görürler. Geçmişe baktığımız zaman, ay ve güneş tutulmalarında hep insanlık savaşları çıkmış ve ülkeler arası misyonerlik çalışmaları ön plana çıkmıştır.

DOLUNAYIN etkileri 2 gün önce ve daha sonraki 2 hafta içinde ortaya çıkar ve Doğal afetlerin de habercisi olan ay tutulmalarını tetikler. Sakin olmalıyız.

GÜDÜMLÜ deprem yaratmak, fay katmanlarını zorlamak, iklimleri değiştirmek ve insanları yaşadıkları yerden uzaklaştırma gibi farklı yöntemlerle; Dünya'nın yeni savaş ve oluşumların sınırında olduğunu ve bu tutulmanın dünya savaşlarını körükleyebileceğini ve kasım ayı ve 2021 yılındaki olayların başlangıcı olduğunu söyleyebilirim.



2020 BİTMEDEN PEK ÇOK AFET DAHA YASANABİLİR

İZMİR Bir Başak burcu ve yöneticisi Merkür geri giderken, bu depremin olasılığını tetiklemede Mavi Dolunay'ın çok fonksiyonu yok aslında. Bu tutulmanın Uranüs'ün beklenmeyen etkilerini tetiklediğini ve özellikle toprak unsurlarının bu durumu ortaya çıkardığını söylemek mümkün. Ne yazık ki Oğlak'taki Plüton, Jüpiter ve Satürn bir arada yeryüzüne bomba gibi düşerek yıl bitmeden birçok afeti daha ortaya çıkaracak gibi görünüyor.



SAKİN KALMALIYIZ

PEKİ ne yapabiliriz? Aslında sakin olmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Gökyüzü karmakarışık ve insanlıktan çok, onların kendi matematiği içinde yaptığı hareketler önemli.