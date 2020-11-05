KOÇ: İlişkilerinizde ani ataklar yapmayın. Duygusal konularda yanlış anlaşılabilirsiniz. Beklediğiniz tekliflerin gecikmesi sıkıntı yapacaktır. Proje ürettiğiniz arkadaşlarınızla sorun yaşayabilirsiniz.



BOĞA: Duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Ay'ın konumu, mesleki çalışmalarınıza derin bağlılık gösterdiğinizi ve işinizi mükemmel yaptığınızı gösteriyor.



İKİZLER: Sosyal hayatınızda yenilenmeler söz konusu. Çocukları olanlar, eğitimleri ile ilgili bir takım gereksiz problemler üzerinde yoğunlaşabilir. Daha esnek ve yumuşak davranmalısınız.



YENGEÇ: Ailenizle ilgili sorunları fazla abartmadan çözmelisiniz. Dostlarınızla aranızda istenmeyen pürüzler çıkabilir. Duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Mantıklı ve sakin olmalısınız.



ASLAN: Yakın arkadaşlarınızın olumsuz davranışları, işinize yarayabilir. Daha önce göremediğiniz bazı huyları onları ele verecek. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır.



BAŞAK: Şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. Güven ihtiyacı içindesiniz.



TERAZİ: Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz. Dengelerinizi istemeden zorlayabilirsiniz.



AKREP: Duygularınızın ön planda olduğu bir gün. Her alanda kendinizi göstermek isteseniz de yaşadığınız olaylar sizi zorluyor. Çevrenizin kuşatılmış gibi olması kimsenin suçu değil.



YAY: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamayabilirsiniz.. Çünkü sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Partnerinizin davranışlarından farklı anlamlar çıkarmamalısınız.



OĞLAK: İşinizle ilgili verdiğiniz sözleri zamanında yerine getirmeye önem verin. Çünkü, çalışma hayatında buna benzer iş disiplinleri, kişinin performansı ile direk bağlantılı olan parametrelerdir.



KOVA: Seyahatlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. İşiniz konusunda hatalara meydan vermeme mücadelenizin, sizde içsel olarak nelere mal olduğunu kimse bilemez. Gizli yatırımlarınız söz konusu.



BALIK: İşinizde duygusal bir doyum sağlamak istiyorsanız yanlış bir gününüzdesiniz. Çevrenizin dertlerini dinlemekle yetinmelisiniz. Partnerinizin size göre hoş olmayan tavırlarını büyütüyorsunuz.