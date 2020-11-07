KOÇ: KARŞIT burcunuzda ilerleyen Venüs, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz.

Kinci değilsiniz fakat haksızlıklar karşısında oldukça tepkilisiniz.



BOĞA: DOĞAL yapınızı nedensiz bir şekilde hırpalıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde sizinle aynı düşünce içinde olmayan partnerinizi ikna etmelisiniz. Çevrenizdeki olayların yönünü takip etmeye çalışın.



İKİZLER: BUGÜN takıntılarınızın altında iyi niyetli yaklaşımlarınızın olduğunu, çevrenize anlatmak sizi yorabilir. Manevi haz duyacağınız işlere odaklanırken, olayları olumsuz yönü sizi fazla ilgilendirmemeli.



YENGEÇ: ESKİ konuların karşınıza çıkması şaşırtabilir, bugün geçmiş hesaplar ile uğraşabilirsiniz.

Mesleki konularda sistemli oluşunuzu anlamak istemeyebilirler.

Yakın dostlarınızdan ilginç teklifler var.



ASLAN: İNSANLARI motive etme konusunda beceriklisiniz. Bugün yaratıcılığınızın sınırlarını geniş tutuyor ve yaşamınızı anlamlı kılacak işler yapmak istiyorsunuz. Doğruları deneyerek bulamanızda yarar var.



BAŞAK: YÜKSEK hedeflere kilitlenmiş durumdasınız.

İçinizdeki durumun değerlendirmesini yaparken, akılcı davranışlar içindesiniz.

Bugün, düşüncelerinizden asla taviz vermek istemeyeceksiniz.



TERAZİ: VENÜS burcunuzda ilerlerken, sizin dikkatsiz yönlerinizi ortaya çıkarabilir.

Yönetici gezegeninizin, Mars geri hareketi sırasında, dostlarınızla bir takım iletişim problemleri yaşama ihtimaliniz var.



AKREP: GÜNEŞ burcunuzda ilerliyor ve kişisel girişimciliğinizi ön plana çıkarıyor. Daha enerjik ve coşkulu davranmakla çevresel ilgiyi üzerinizde toplayacaksınız. Kendinize olan güveniniz artıyor.



YAY: ÇEVRE koşullarınızı etkileyen koşulların duygusal nedenlere dayandığınız biliyorsunuz.

Bugün, yaşamınızı kolaylaştıracak planlar yapabilir veya dostlarınızla nostaljik sohbetler yapabilirsiniz.



OĞLAK: ÇEVRENİZLE paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Bugün, iş potansiyelinizde büyük bir rahatlama gözlenecek. İçsel sezgilerinizin gündemde olduğu bugün partnerinizi şaşırtabilirsiniz.



KOVA: YAŞANTINIZDA uzun süredir beklediğiniz performansı yakalamanız mümkün.

Hakkınızda herhangi bir şekilde spekülasyon yapılmasına tahammül edemediğiniz için; gereksiz tartışmalara giriyorsunuz.



BALIK: BUGÜN sabit düşünceler içinde olmanıza rağmen, olayları kısa sürede toparlayabiliyor ve yaşama hızlı geçiriyorsunuz.

Eski olaylara tekrar dönmek istemiyorsunuz.

Mantığınız sizi yönlendirecektir.