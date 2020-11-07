KOÇ: KARŞIT burcunuzda ilerleyen Venüs, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz.
Kinci değilsiniz fakat haksızlıklar karşısında oldukça tepkilisiniz.
BOĞA: DOĞAL yapınızı nedensiz bir şekilde hırpalıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde sizinle aynı düşünce içinde olmayan partnerinizi ikna etmelisiniz. Çevrenizdeki olayların yönünü takip etmeye çalışın.
İKİZLER: BUGÜN takıntılarınızın altında iyi niyetli yaklaşımlarınızın olduğunu, çevrenize anlatmak sizi yorabilir. Manevi haz duyacağınız işlere odaklanırken, olayları olumsuz yönü sizi fazla ilgilendirmemeli.
YENGEÇ: ESKİ konuların karşınıza çıkması şaşırtabilir, bugün geçmiş hesaplar ile uğraşabilirsiniz.
Mesleki konularda sistemli oluşunuzu anlamak istemeyebilirler.
Yakın dostlarınızdan ilginç teklifler var.
ASLAN: İNSANLARI motive etme konusunda beceriklisiniz. Bugün yaratıcılığınızın sınırlarını geniş tutuyor ve yaşamınızı anlamlı kılacak işler yapmak istiyorsunuz. Doğruları deneyerek bulamanızda yarar var.
BAŞAK: YÜKSEK hedeflere kilitlenmiş durumdasınız.
İçinizdeki durumun değerlendirmesini yaparken, akılcı davranışlar içindesiniz.
Bugün, düşüncelerinizden asla taviz vermek istemeyeceksiniz.
TERAZİ: VENÜS burcunuzda ilerlerken, sizin dikkatsiz yönlerinizi ortaya çıkarabilir.
Yönetici gezegeninizin, Mars geri hareketi sırasında, dostlarınızla bir takım iletişim problemleri yaşama ihtimaliniz var.
AKREP: GÜNEŞ burcunuzda ilerliyor ve kişisel girişimciliğinizi ön plana çıkarıyor. Daha enerjik ve coşkulu davranmakla çevresel ilgiyi üzerinizde toplayacaksınız. Kendinize olan güveniniz artıyor.
YAY: ÇEVRE koşullarınızı etkileyen koşulların duygusal nedenlere dayandığınız biliyorsunuz.
Bugün, yaşamınızı kolaylaştıracak planlar yapabilir veya dostlarınızla nostaljik sohbetler yapabilirsiniz.
OĞLAK: ÇEVRENİZLE paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Bugün, iş potansiyelinizde büyük bir rahatlama gözlenecek. İçsel sezgilerinizin gündemde olduğu bugün partnerinizi şaşırtabilirsiniz.
KOVA: YAŞANTINIZDA uzun süredir beklediğiniz performansı yakalamanız mümkün.
Hakkınızda herhangi bir şekilde spekülasyon yapılmasına tahammül edemediğiniz için; gereksiz tartışmalara giriyorsunuz.
BALIK: BUGÜN sabit düşünceler içinde olmanıza rağmen, olayları kısa sürede toparlayabiliyor ve yaşama hızlı geçiriyorsunuz.
Eski olaylara tekrar dönmek istemiyorsunuz.
Mantığınız sizi yönlendirecektir.