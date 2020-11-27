KOÇ: Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız.

Bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecektir. Yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz.



BOĞA: Maddi konularda şartlarınızı zorlamak ve kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda savaş veriyorsunuz.

Kazançlarınızı arttırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var.



İKİZLER: Mesleki olayların gündeme gelmesiyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz. Yaklaşımlarınızda kendinize yönelik olsanız da, hedefleriniz belirgin. Düşüncelerinizde gizemli olmayı tercih ediyorsunuz.



YENGEÇ: İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturuyorsunuz.

Bugün olayları daha derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız.



ASLAN: Aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz de, karşı tarafın düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor.

Partnerinizin davranışlarından rahatsız olacak, duygularınızı saklayacaksınız.



BAŞAK: Bugün motivasyon gücünüz oldukça yerinde. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkilerinize de yansıtıyorsunuz. Çevrenizde yaşadığınız değişimler konusunda birçok aktivite ilginizi çekecektir.



TERAZİ: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz.

Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.



AKREP: Yanlış anlaşılmanız sizi o kadar ilgilendirmiyor.

Kendinizin ne olduğunuzu çok iyi biliyor ve taviz vermiyorsunuz. Başarılarınızı kanıtlama savaşı içinde olmanız, bazıları için önemli olamayabilir.



YAY: Sosyal yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için, önünüzde güzel fırsatlar var. Mantık ve duygu ikilemi yaşadığınızda, çevrenizin fikirlerine kayıtsız kalmamalısınız.

Yolculuklar işiniz için önemli.



OĞLAK: Bugün, çevrenize karşı oldukça kapalı ve ketumsunuz. Bazı olayları tekrar irdeliyorsunuz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin, finans desteklerini isteyebilirsiniz. Kısa sürede çözüme ulaşabileceksiniz.



KOVA: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak.

Kişisel enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için, hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.



BALIK: Yaşantınızla ilgili yapıcı kararlar almak üzeresiniz. Konuları ayrıntısıyla düşünmeli ve şartlarınızı doğru sunmalısınız.

Her zamanki gibi değişen iş koşullarını lehinize çevirmekte oldukça başarılısınız.