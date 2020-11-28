KOÇ: Arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız da, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu. Kendi kararlarınızı vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı istediğiniz konuda kullanacaksınız.



BOĞA: Duygusal konularda cesur davranıyorsunuz.

Karşıt evinizde ilerleyen Venüs, sizin gibi özgür kişilerle olmanızı sağlıyor.

Bugün, partnerinizle özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.



İKİZLER: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşarak karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir.



YENGEÇ: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız.

Bugün, kazançlarınızı artırma yoluna gideceksiniz. Randevularınızı ertelememeli ve elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.



ASLAN: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz.

Doğru kişilerle çalıştığınızda verim alıyorsunuz.

Yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluklar kurmak istiyorsunuz.



BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız.

Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz.



TERAZİ: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmanız, onda da aktiviteleri birleştirme isteği uyandıracaktır.



AKREP: Bugün yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım işlerinizi gözden geçireceksiniz. Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi oldukça olumlu etkileyecek.



YAY: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak ve memnun olacağınız kararlar alacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.



OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.

Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.



KOVA: Bugün çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini çekeceksiniz.

Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız.

Yaşamınızı renklendirmek için yapacağınız işler ön plana çıkıyor.



BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.