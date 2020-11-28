KOÇ: Arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız da, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu. Kendi kararlarınızı vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı istediğiniz konuda kullanacaksınız.
BOĞA: Duygusal konularda cesur davranıyorsunuz.
Karşıt evinizde ilerleyen Venüs, sizin gibi özgür kişilerle olmanızı sağlıyor.
Bugün, partnerinizle özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.
İKİZLER: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşarak karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir.
YENGEÇ: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız.
Bugün, kazançlarınızı artırma yoluna gideceksiniz. Randevularınızı ertelememeli ve elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.
ASLAN: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz.
Doğru kişilerle çalıştığınızda verim alıyorsunuz.
Yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluklar kurmak istiyorsunuz.
BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız.
Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz.
TERAZİ: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmanız, onda da aktiviteleri birleştirme isteği uyandıracaktır.
AKREP: Bugün yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım işlerinizi gözden geçireceksiniz. Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi oldukça olumlu etkileyecek.
YAY: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak ve memnun olacağınız kararlar alacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.
OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.
Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.
KOVA: Bugün çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini çekeceksiniz.
Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız.
Yaşamınızı renklendirmek için yapacağınız işler ön plana çıkıyor.
BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.