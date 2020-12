KOÇ: DÜŞÜNCE yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında hayır kelimesini bugün kullanmamalısınız.



BOĞA: BUGÜN size ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandırmak isteseniz de, gerekli donanımı sağlamak için, üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.



İKİZLER: MESLEKİ konularda başarıyla ilerliyorsunuz.

Doğru kararlar peşindesiniz ve sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bencillikle suçlansanız bile taviz vermemelisiniz.



YENGEÇ: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Ay, para evinizi etkiliyor ve harcamalar konusunda programlı gitmeniz gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum, size sıkıcı gelecektir.



ASLAN: SATIN almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız.

Bugün yönetici gezegeninizin konumu yeni konuları gündeme getirecektir.



BAŞAK: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz durumlarda her şey üstünüze gelecek.

Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bu durumla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.



TERAZİ: SEZGİLERİNİZE her konuda güvenebilirsiniz.

Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.



AKREP: UZUN yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Başarılı olma konusunda güçlük çekmeden hedefe ulaşacaksınız.



YAY: GÜÇLÜ ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi derin kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda, istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.



OĞLAK: DİSİPLİNLİ hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamalısınız.

Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranarak değişim rüzgarları estireceksiniz.



KOVA: BUGÜN kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini çok iyi biliyorsunuz.



BALIK: BUGÜN, kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında bir çalışma sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs Akrep'te ilerlerken, özel gizlilikler söz konusu olabilir.