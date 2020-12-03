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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.12.2020, 00:00

KOÇ: SEVDİĞİNİZ kişiden çok şey bekliyorsunuz.
Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz.
Zihinsel aktiviteniz yüksek.

BOĞA: RUHSAL gevşemeye ihtiyacınız var.
Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz.

İKİZLER: ENERJİNİZİ kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz.
Sır saklamanızda yarar var.

YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.

ASLAN: KARŞILIKLI güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz.
İlişkilerinizde yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız.

BAŞAK: DERİN ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.

TERAZİ: BAŞLATTIĞINIZ bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün.

AKREP: İYİ niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız.

YAY: GİZLİ duyguların sizi esir etmesine izin vermemelisiniz. Bugün, araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz.

OĞLAK: MANTIKLI davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı, arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz.

KOVA: SABİT düşündüğünüz konularda daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.

BALIK: GÜÇLÜ egolarınız yüzünden, ikilem yaşıyorsunuz.
Olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konulara yoğunlaşmalısınız.

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