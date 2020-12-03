KOÇ: SEVDİĞİNİZ kişiden çok şey bekliyorsunuz.

Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz.

Zihinsel aktiviteniz yüksek.



BOĞA: RUHSAL gevşemeye ihtiyacınız var.

Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz.



İKİZLER: ENERJİNİZİ kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz.

Sır saklamanızda yarar var.



YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.



ASLAN: KARŞILIKLI güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz.

İlişkilerinizde yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız.



BAŞAK: DERİN ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.



TERAZİ: BAŞLATTIĞINIZ bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün.



AKREP: İYİ niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız.



YAY: GİZLİ duyguların sizi esir etmesine izin vermemelisiniz. Bugün, araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz.



OĞLAK: MANTIKLI davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı, arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz.



KOVA: SABİT düşündüğünüz konularda daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.



BALIK: GÜÇLÜ egolarınız yüzünden, ikilem yaşıyorsunuz.

Olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konulara yoğunlaşmalısınız.