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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.12.2020, 00:00

KOÇ: HEDEFLERİNİZ ile ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Cesur, aktif ve risk almaya her zaman hazırsınız.

BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Bugün iletişim konusunda oldukça başarılı bir iş çıkarıyorsunuz.

İKİZLER: BUGÜN önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız. Merkür yüzünden kendinizi denetleme gereği içinde hissediyorsunuz.
Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

YENGEÇ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı aracılığıyla gelecek. Bugün geleceğinizle ilgili kararlarda daha fazla düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
Detaylar önem kazanacak.

BAŞAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişi gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor.

TERAZİ: İNATÇI tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: PLANLARINIZI uygularken zarif ama ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Tercihleriniz ne olursa olsun, yaşam kaliteniz yükselecek.

YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ yenilemekten kaçınmalısınız.
Bu dönem değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara çekimser davranabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, aşkınız testten geçecek.

OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE sözlerinize dikkat etmeli, sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.
Sizin için duygusal tatmin çok önemli.
Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.
Dolaşım sisteminizi zorlamayın.

KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun. Aşk duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için, yoğun günler olacak.

BALIK: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir gün.

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