KOÇ: HEDEFLERİNİZ ile ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Cesur, aktif ve risk almaya her zaman hazırsınız.



BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Bugün iletişim konusunda oldukça başarılı bir iş çıkarıyorsunuz.



İKİZLER: BUGÜN önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız. Merkür yüzünden kendinizi denetleme gereği içinde hissediyorsunuz.

Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.



YENGEÇ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı aracılığıyla gelecek. Bugün geleceğinizle ilgili kararlarda daha fazla düşünmek zorunda kalabilirsiniz.



ASLAN: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Detaylar önem kazanacak.



BAŞAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişi gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor.



TERAZİ: İNATÇI tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.



AKREP: PLANLARINIZI uygularken zarif ama ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Tercihleriniz ne olursa olsun, yaşam kaliteniz yükselecek.



YAY: DÜŞÜNCELERİNİZİ yenilemekten kaçınmalısınız.

Bu dönem değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara çekimser davranabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, aşkınız testten geçecek.



OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE sözlerinize dikkat etmeli, sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

Sizin için duygusal tatmin çok önemli.

Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.

Dolaşım sisteminizi zorlamayın.



KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun. Aşk duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için, yoğun günler olacak.



BALIK: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir gün.