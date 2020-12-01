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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.12.2020, 00:00

KOÇ: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi temkinli davranmalısınız.

BOĞA: FARK etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız.
Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.
Sözlerinize dikkat etmelisiniz.

İKİZLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli.
Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.
Yalnızlığı sevmediğinizden kalabalık ortamlara giriyorsunuz. Bu durum olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.

YENGEÇ: AŞK konusunda üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulanları büyüterek, gereksiz tartışmalara girebilirsiniz.
İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.

ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Deneyimlerinizi genişletmek isteyeceksiniz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

BAŞAK: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: AŞK sizin için bir eğlence. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir.
Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.

AKREP: YALNIZ kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.

YAY: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize dikkat edin. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesaretiniz var. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.

OĞLAK: YAPTIĞINIZ görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor.
Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.
Sizi sıkan şartları fazla düşünmemelisiniz.
İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.

KOVA: ROMANTİZM sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir.

BALIK: BUGÜN güven ihtiyacı içindesiniz. İmkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor.
Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.

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