KOÇ: ÇEVRENİZDE bulunan abartılı insanlardan uzak kalın. Boş konuşmalardan siz de rahatsız oluyorsunuz ve konsantrasyonunuzun dağılıyor. Oysa kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz.



BOĞA: TEPKİLERİ düşünmek atmanız gereken adımlarınıza engel oluyor. Sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli fakat başarısız olduğunuz zamanlarda tek başınıza kaldığınızı unutmayın



İKİZLER: PARTNERİNİZİN size karşı sorgulayıcı tavırlarından çok rahatsız oluyor ve çok ciddi sonuçlara mal olacak aksi tavırlar içine giriyorsunuz. Olaya daha yumuşak bir şekilde yaklaşabilirsiniz.



YENGEÇ: DUYGUSAL konularda biraz daha cesaret ve atılganlığa ihtiyacınız var. Partnerinizden gelen istekler sizi bazen çaresizlik içinde bırakıyor. En yakın büyüğünüzden alacağınız destek önemli olacak.



ASLAN: BİR an önce gerçekleştirmek istediğiniz işinizle ilgili konuyu aceleye getirmeden ifade etmeye çalışın. Hızlı davranmanın getireceği riskleri kaldırmayacak kadar sizin için önemli.



BAŞAK: BİTİRİLMESİ gereken işleriniz sizi biraz geriyor. Basit bazı atlamalar, güçlüklerin üstesinden gelmenizi sağlayacak. Planladığınız adımları gerçekleştirmek zorunda değilsiniz.



TERAZİ: İŞ çevrenizde doğru kişilerin olması sizin için çok önemli. Aksi taktirde kolaylıkla olumsuz motivasyon alıyor ve çok çabuk günlük iş akışına bunu yansıtıyorsunuz.

Destek arayışlarına girebilirsiniz.



AKREP: GEÇİCİ aşklar gündeme gelebilir. Her zaman karşı karşıya kaldığınız durumlardan biri. Bu konuda nerede daha ciddi davranacağınızı biliyor ve gerekeni yapıyorsunuz.

Bazıları sizi yanlış anlıyor.



YAY: ÇEVRENİZE gösterdiğiniz ilgiyi en yakınlarınıza göstermiyorsunuz. Aksine onların hatalarını tartışma konusu yapıyor, kırıcı tavırlar içine giriyorsunuz. Bu konuda kendinizi kontrol etmelisiniz.



OĞLAK: İŞ konusundaki sezgileriniz sizi yanıltmıyor.

Başınıza buyruk davranışlar bazen risk yaratsa da sonuca ulaşıyorsunuz.

Bastırdığınız arzularınız değişen koşullar sizi farklı bir kişiliğe yöneltebilir.



KOVA: AİLE ortamınızı etkileyebilecek özel durumlar söz konusu olabilir. Bu konuda yol gösterici bir rol oynayabilir, herkes tarafından kabul görecek anlaşma koşullarını uygulayabilirsiniz.



BALIK: ANİ değişimlere karşı hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden nedense çok çabuk etkileneceksiniz.

Duygusallığınızı bir kenara bırakarak, gelişmeleri mantıkla değerlendirin.