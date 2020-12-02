  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.12.2020, 00:00

KOÇ: ÇEVRENİZDE bulunan abartılı insanlardan uzak kalın. Boş konuşmalardan siz de rahatsız oluyorsunuz ve konsantrasyonunuzun dağılıyor. Oysa kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz.

BOĞA: TEPKİLERİ düşünmek atmanız gereken adımlarınıza engel oluyor. Sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli fakat başarısız olduğunuz zamanlarda tek başınıza kaldığınızı unutmayın

İKİZLER: PARTNERİNİZİN size karşı sorgulayıcı tavırlarından çok rahatsız oluyor ve çok ciddi sonuçlara mal olacak aksi tavırlar içine giriyorsunuz. Olaya daha yumuşak bir şekilde yaklaşabilirsiniz.

YENGEÇ: DUYGUSAL konularda biraz daha cesaret ve atılganlığa ihtiyacınız var. Partnerinizden gelen istekler sizi bazen çaresizlik içinde bırakıyor. En yakın büyüğünüzden alacağınız destek önemli olacak.

ASLAN: BİR an önce gerçekleştirmek istediğiniz işinizle ilgili konuyu aceleye getirmeden ifade etmeye çalışın. Hızlı davranmanın getireceği riskleri kaldırmayacak kadar sizin için önemli.

BAŞAK: BİTİRİLMESİ gereken işleriniz sizi biraz geriyor. Basit bazı atlamalar, güçlüklerin üstesinden gelmenizi sağlayacak. Planladığınız adımları gerçekleştirmek zorunda değilsiniz.

TERAZİ: İŞ çevrenizde doğru kişilerin olması sizin için çok önemli. Aksi taktirde kolaylıkla olumsuz motivasyon alıyor ve çok çabuk günlük iş akışına bunu yansıtıyorsunuz.
Destek arayışlarına girebilirsiniz.

AKREP: GEÇİCİ aşklar gündeme gelebilir. Her zaman karşı karşıya kaldığınız durumlardan biri. Bu konuda nerede daha ciddi davranacağınızı biliyor ve gerekeni yapıyorsunuz.
Bazıları sizi yanlış anlıyor.

YAY: ÇEVRENİZE gösterdiğiniz ilgiyi en yakınlarınıza göstermiyorsunuz. Aksine onların hatalarını tartışma konusu yapıyor, kırıcı tavırlar içine giriyorsunuz. Bu konuda kendinizi kontrol etmelisiniz.

OĞLAK: İŞ konusundaki sezgileriniz sizi yanıltmıyor.
Başınıza buyruk davranışlar bazen risk yaratsa da sonuca ulaşıyorsunuz.
Bastırdığınız arzularınız değişen koşullar sizi farklı bir kişiliğe yöneltebilir.

KOVA: AİLE ortamınızı etkileyebilecek özel durumlar söz konusu olabilir. Bu konuda yol gösterici bir rol oynayabilir, herkes tarafından kabul görecek anlaşma koşullarını uygulayabilirsiniz.

BALIK: ANİ değişimlere karşı hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden nedense çok çabuk etkileneceksiniz.
Duygusallığınızı bir kenara bırakarak, gelişmeleri mantıkla değerlendirin.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA