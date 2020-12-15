KOÇ: BASKICI davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.

Sahiplenme içgüdünüzü kontrol altına almalısınız. İstediğiniz konuma ulaşmak için gerekli imkanlara sahipsiniz.



BOĞA: BUGÜN aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Hırslarınızı büyütüyorsunuz.

Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dostlarınızla duygusal bağlarınız güçlenecek.



İKİZLER: DUYGULARINIZDAKİ artış yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız.

Partnerinize meydan okuyabilirsiniz.

Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.



YENGEÇ: BUGÜN birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.



ASLAN: YAŞAMA analizci bakış açısı ile bakarken, araştırma ve inceleme duygusu hakim olacak. Hızlı hareket etmek yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminiz ve cildinize dikkat etmelisiniz.



BAŞAK: BUGÜN, duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve arkadaşlarınızla daha çok vakit geçireceksiniz.



TERAZİ: YAKIN dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Araştırma içindesiniz.



AKREP: BUGÜN birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istiyorsunuz. Fakat size karşı gelenlere de tepkinizi göstereceksiniz.

Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavrıyorsunuz.



YAY: KİŞİSEL evinizdeki Venüs'ten yoğun enerji alacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Bazılarınız gizli-saklı duygular içindesiniz.



OĞLAK: KAFANIZA koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacak, size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, ikna edici olacaksınız.



KOVA: YARATICILIĞINIZI en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız.

Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi.

Yarım kalan tedavilerinizi tamamlayın.



BALIK: DEĞİŞİMİNİZ çevrenize ilginç gelecektir.

Sakin ortamları tercih ederken; kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunacaksınız.