KOÇ: İş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.

Onların kullandıkları sözcükler sizi üzerken aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır.



BOĞA: Dengeli ve mantıklı olacaksınız. Yeni projeler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacak ve oldukça keyifli günler geçireceksiniz.



İKİZLER: Önceden paye verdiğiniz kişinin artık sizin için önem teşkil etmediğini görmek sizi garip bir duygusallığa sürükleyebilir.

Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın.

Güçlü bir enerjiye sahipsiniz.



YENGEÇ: Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz.

Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız.

Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz.

Oysa hepsi enerji yüklüler.

Bugün kendinize güvenmelisiniz.



ASLAN: Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermemelisiniz. Hırslarınız yaşam akışınızı yönlendirecek. Karşı cinsle çalışmalarınızda kendinizi güçlü hissedecek ve takdir edilmeniz hoşunuza gidecek.



BAŞAK: Eski hatalarınızın, sizi rahatsız etmesini engellemek elinizde. Riskler konusunda temkinli davranmalı, öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yeteneklerinizi baskılamadan, hamleleri akıllıca yapmalısınız.



TERAZİ: Farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz. İnsanlar sizden etkileniyor ve karşı çıkamıyorlar. Tutku ve aşk insanısınız. İhtiraslı aşklarınız dillere destan. Aşk kaçamaklarına hazır olun.



AKREP: Yaşam kalitenizi artırma konusundaki çabanız sonuç veriyor. Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Tepkilerinizi dengelemek zorundasınız.



YAY: Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceksiniz.

Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Yaptığınız her iş ses getirirken, sabırlı olmanız takdir görecek, dikkat çekeceksiniz.



OĞLAK: Haksızlığa karşı adaletli davranışlarınız ve önemli arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve ortaya yeni şekillerde size yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkacak.



KOVA: Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını beraberinde getirecek.

Huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz. İletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. İkna kabiliyetiniz artıyor.



BALIK: Aşk yaşamınızda karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin, bazı sırlarınızın olabileceğinizi düşünmeye başladığını göreceksiniz. Kendinize dönük davranmak, duygusal kayıplara yol açabilir.