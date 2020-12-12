  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.12.2020, 00:00

KOÇ: İş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.
Onların kullandıkları sözcükler sizi üzerken aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır.

BOĞA: Dengeli ve mantıklı olacaksınız. Yeni projeler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacak ve oldukça keyifli günler geçireceksiniz.

İKİZLER: Önceden paye verdiğiniz kişinin artık sizin için önem teşkil etmediğini görmek sizi garip bir duygusallığa sürükleyebilir.
Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın.
Güçlü bir enerjiye sahipsiniz.

YENGEÇ: Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz.
Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız.
Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz.
Oysa hepsi enerji yüklüler.
Bugün kendinize güvenmelisiniz.

ASLAN: Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermemelisiniz. Hırslarınız yaşam akışınızı yönlendirecek. Karşı cinsle çalışmalarınızda kendinizi güçlü hissedecek ve takdir edilmeniz hoşunuza gidecek.

BAŞAK: Eski hatalarınızın, sizi rahatsız etmesini engellemek elinizde. Riskler konusunda temkinli davranmalı, öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yeteneklerinizi baskılamadan, hamleleri akıllıca yapmalısınız.

TERAZİ: Farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz. İnsanlar sizden etkileniyor ve karşı çıkamıyorlar. Tutku ve aşk insanısınız. İhtiraslı aşklarınız dillere destan. Aşk kaçamaklarına hazır olun.

AKREP: Yaşam kalitenizi artırma konusundaki çabanız sonuç veriyor. Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Tepkilerinizi dengelemek zorundasınız.

YAY: Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceksiniz.
Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Yaptığınız her iş ses getirirken, sabırlı olmanız takdir görecek, dikkat çekeceksiniz.

OĞLAK: Haksızlığa karşı adaletli davranışlarınız ve önemli arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve ortaya yeni şekillerde size yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkacak.

KOVA: Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını beraberinde getirecek.
Huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz. İletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. İkna kabiliyetiniz artıyor.

BALIK: Aşk yaşamınızda karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin, bazı sırlarınızın olabileceğinizi düşünmeye başladığını göreceksiniz. Kendinize dönük davranmak, duygusal kayıplara yol açabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA