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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.12.2020, 00:00

KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı yeniden gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz.
Güvensizliğinizden dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutuyor ve yakınlarınıza göre bencilce davranıyorsunuz.

BOĞA: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Aktivitelere katılmak için, birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.

İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler.
Planlarınızı doğru uygulanmak için, kendi içinize kapamış olabilirsiniz.

YENGEÇ: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.

ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün içindesiniz. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz.
Yaratıcılığınızın desteklendiğini görmek, sizi daha da güçlendirecek.

BAŞAK: ÇEVRENİZİN isteklerini algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçiyorsunuz. Çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

TERAZİ: GÜVEN duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, sorunlar çıkacaktır. İkili ilişkilerinizi gözden geçirerek, öfkelerinizin kaynağını bulabilirsiniz.

AKREP: KENDİNİZİ ifade ederken, ketum davrandığınız için çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz. Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

YAY: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün Ay'dan aldığınız etkiler sayesinde, daha cesaretli davranabilirsiniz.
Çevrenize güvenmelisiniz.

OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmak sizi zorlayacaktır.
Bugün duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.
Esnemeye özen gösterin.

KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar ettiğinizde başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz.
Öğleden sonra, üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir.
Duygularınızı kendinize saklamalısınız.

BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle çalışmaktan hoşlanıyorsunuz. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir.
Özgürlüğünüzü esnetebilirsiniz.

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