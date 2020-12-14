KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı yeniden gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz.

Güvensizliğinizden dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutuyor ve yakınlarınıza göre bencilce davranıyorsunuz.



BOĞA: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Aktivitelere katılmak için, birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.



İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler.

Planlarınızı doğru uygulanmak için, kendi içinize kapamış olabilirsiniz.



YENGEÇ: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.



ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün içindesiniz. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz.

Yaratıcılığınızın desteklendiğini görmek, sizi daha da güçlendirecek.



BAŞAK: ÇEVRENİZİN isteklerini algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçiyorsunuz. Çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.



TERAZİ: GÜVEN duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, sorunlar çıkacaktır. İkili ilişkilerinizi gözden geçirerek, öfkelerinizin kaynağını bulabilirsiniz.



AKREP: KENDİNİZİ ifade ederken, ketum davrandığınız için çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz. Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyorsunuz.



YAY: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün Ay'dan aldığınız etkiler sayesinde, daha cesaretli davranabilirsiniz.

Çevrenize güvenmelisiniz.



OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmak sizi zorlayacaktır.

Bugün duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.

Esnemeye özen gösterin.



KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar ettiğinizde başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz.

Öğleden sonra, üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir.

Duygularınızı kendinize saklamalısınız.



BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle çalışmaktan hoşlanıyorsunuz. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir.

Özgürlüğünüzü esnetebilirsiniz.