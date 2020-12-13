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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.12.2020, 00:00

KOÇ: İş disiplininiz mükemmel gidiyor. Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinize karşı sakin olun.

BOĞA: Bugün iletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. Çevrenize ödün vermeden başarınızı yükseltmeniz kolay değil.

İKİZLER: Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bugün bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım edeceksiniz. Atılımcı davranmanız, size avantajlar da kazandıracak.

YENGEÇ: Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek için arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım alın ve duygusal düşünmekten vazgeçin.

ASLAN: Bugün olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz.

BAŞAK: Düşüncelerinizin sınırlanmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Bu nedenle, karşılaştığınız sorunlar karşısında bireysel düşündüğünüz için, çevrenizde yanlış anlaşılma olasılığınız çok güçlü.

TERAZİ: Yeniliklere açık olmanıza rağmen, bugün eski alışkanlıkların etkisindesiniz. Geleneksel kişilerle geçmişi konuşmaktan zevk alacaksınız. Sürpriz haberler karşısında keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

AKREP: Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacaksınız. Sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlar yaşayabilirsiniz.

YAY: Maddesel konulara takılmak istemiyorsunuz. Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak can sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden kurtulun. Yeni iş konusunda görüşmeler yapabilirsiniz.

OĞLAK: Olumsuz etkilenmeye açık bir gündesiniz. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedeceksiniz. İkili ilişkilerinizde çelişkiler sizi zor duruma sokacak.

KOVA: Amaçlarınıza uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir gün. Çalışma arkadaşlarınızla güçlü birliktelik oluşturacaksınız. Önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.

BALIK: Çevrenizdeki mantıklı kişilerin desteği, size önemli prestijler kazandıracak. İşbirliğine önem vereceğiniz bir gün. Değerlerinizin farkındasınız ve bugün, gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz.

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