KOÇ: ENERJİNİZİ kullanmadığınız zaman motivasyonunuz düşüyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Yapılan işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.
BOĞA: YALNIZLIKTAN hoşlanmıyorsunuz.
Arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz.
Ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.
İKİZLER: PARTNERİNİZLE duygularınızın karşılıklı olması sizin için önemli. Yaşadıklarınızı ileride anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünü bulabileceksiniz.
YENGEÇ: DİNGİN ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz.
Detaylar üzerinde duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru kullanacaksınız.
ASLAN: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimciliğinizi ortaya koyabilecek çalışmalar istiyorsunuz.
BAŞAK: YOLLARDAN alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak.
Olaylara farklı yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.
Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.
TERAZİ: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve tavizi dengede tutmak.
AKREP: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır.
YAY: BUGÜN yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. İşbirliği içinde ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
OĞLAK: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcılığınızla göz dolduracaksınız.
Amacınıza uygun hareket ettiğiniz de çalışmalarınız ses getirecek.
KOVA: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.
BALIK: İŞBİRLİĞİ içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.
Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.