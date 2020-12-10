KOÇ: ENERJİNİZİ kullanmadığınız zaman motivasyonunuz düşüyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Yapılan işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.



BOĞA: YALNIZLIKTAN hoşlanmıyorsunuz.

Arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz.

Ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.



İKİZLER: PARTNERİNİZLE duygularınızın karşılıklı olması sizin için önemli. Yaşadıklarınızı ileride anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünü bulabileceksiniz.



YENGEÇ: DİNGİN ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz.

Detaylar üzerinde duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru kullanacaksınız.



ASLAN: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimciliğinizi ortaya koyabilecek çalışmalar istiyorsunuz.



BAŞAK: YOLLARDAN alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak.

Olaylara farklı yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.

Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.



TERAZİ: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve tavizi dengede tutmak.



AKREP: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır.



YAY: BUGÜN yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. İşbirliği içinde ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.



OĞLAK: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcılığınızla göz dolduracaksınız.

Amacınıza uygun hareket ettiğiniz de çalışmalarınız ses getirecek.



KOVA: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.



BALIK: İŞBİRLİĞİ içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.

Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.