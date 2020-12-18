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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.12.2020, 00:00

KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz olmanız çevresel bağlarınızı zayıf tutuyor. Yakınlarınıza göre, bencilce davranıyorsunuz.

BOĞA: ÇEVRENİZİN isteklerini güçlü bir şekilde algılıyorsunuz. Sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçerek, çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara pratik çözümler getireceksiniz.

İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık davranışlarınızı yanlış yorumlayabilir. Planlarınızı doğru uygulanmak için, içinize kapamış olabilirsiniz.
Çevreniz hareketlenmenizi bekliyor.

YENGEÇ: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirmede zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.

ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz. Yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğini görmek, sizi güçlendirecek.

BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmeyi yeğlediğinizde başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra, üstlerinizle tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız.

TERAZİ: PARTNERİNİZDEN beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdikçe sorunlar çıkacaktır.
Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçirerek, öfkelerinizin kaynağını bulabilirsiniz.

AKREP: KENDİNİZİ ifade ederken ketum davranmanız, çevrenizde bir giz oluşturuyor.
Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyor ve taviz vermek istemiyorsunuz.

YAY: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri ile yeniden motive olacaksınız.
Maddesel kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.

OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız sizi zorlayacaktır.
Bugün bulunduğunuz duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.

KOVA: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün daha cesaretli davranabilir, çevrenize güvenmelisiniz.

BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esnetmelisiniz.

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