KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz olmanız çevresel bağlarınızı zayıf tutuyor. Yakınlarınıza göre, bencilce davranıyorsunuz.



BOĞA: ÇEVRENİZİN isteklerini güçlü bir şekilde algılıyorsunuz. Sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçerek, çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara pratik çözümler getireceksiniz.



İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık davranışlarınızı yanlış yorumlayabilir. Planlarınızı doğru uygulanmak için, içinize kapamış olabilirsiniz.

Çevreniz hareketlenmenizi bekliyor.



YENGEÇ: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirmede zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.



ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz. Yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğini görmek, sizi güçlendirecek.



BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmeyi yeğlediğinizde başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra, üstlerinizle tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız.



TERAZİ: PARTNERİNİZDEN beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdikçe sorunlar çıkacaktır.

Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçirerek, öfkelerinizin kaynağını bulabilirsiniz.



AKREP: KENDİNİZİ ifade ederken ketum davranmanız, çevrenizde bir giz oluşturuyor.

Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyor ve taviz vermek istemiyorsunuz.



YAY: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri ile yeniden motive olacaksınız.

Maddesel kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.



OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız sizi zorlayacaktır.

Bugün bulunduğunuz duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.



KOVA: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün daha cesaretli davranabilir, çevrenize güvenmelisiniz.



BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esnetmelisiniz.