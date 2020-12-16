KOÇ: ÇEVRESEL ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı, çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz.



BOĞA: YATIRIMLAR ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içindesiniz. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmanız gerekiyor. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini siz de fark ediyorsunuz.



İKİZLER: DUYGUSAL konularda kesinlikle hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten de yorulmuyorsunuz.

Bugün, partnerinizle birlikte ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız.



YENGEÇ: ORTAMLARDA ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların yoğun olduğu bir gün.



ASLAN: SEVDİĞİNİZ kişilerle bir arada olma planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracaklarına değer veriyorsunuz. Sınırlarınızı yüksek tutma peşindesiniz.



BAŞAK: SİZ kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için, hayal kırıklığına uğradığınızda, kendinizi geriye çekiyorsunuz.

Organize işlere yatkınsınız.



TERAZİ: İNANDIĞINIZ konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, istenmeyen pürüzler çıkabilir.



AKREP: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.

Bugün, çekingen davranabilirsiniz.



YAY: SOSYAL yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket kazandırabilirsiniz.. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, onun fikirlerine saygı gösterin.



OĞLAK: AY, pozitif duygular veriyor. Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, onun da hoşuna gidecektir. Beraberliğinizde karşı tarafın, sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyor olmanız hata değil.



KOVA: DUYGUSAL karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmelisiniz. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor.



BALIK: BUGÜN, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için, topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.