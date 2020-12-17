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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.12.2020, 00:00

KOÇ: ÇEVRESEL ilişkilerinizle birlikte sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı, çalışmalarınıza hedef seçmeli, isteklerinize sıkı sarılmalısınız.

BOĞA: YATIRIMLAR ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz.
Egolarınız zararlı olabilir.

İKİZLER: DUYGUSAL konularda hata yapmak istemiyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız.
Gün içinde, paylaşıma daha bir özen göstermelisiniz.

YENGEÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacaksınız. Yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların yoğun olduğu bir gün içindesiniz.

ASLAN: SEVDİĞİNİZ kişilerle bir arada olma planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz.
Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız.

BAŞAK: SİZ kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da bekliyorsunuz. Olmazsa kendiniziçekiyorsunuz.
Organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız.

TERAZİ: İNANDIĞINIZ konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, pürüzler çıkabilir.

AKREP: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.
Çekingen davranabilirsiniz.

YAY: SOSYAL yaşantınızla ilgili çalışmalar önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket kazandırabilirsiniz. Partnerinizle özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, fikirlerine saygı göstermelisiniz.

OĞLAK: AY burcunuzda ilerlerken, size pozitif duygular veriyor. Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, onun da hoşuna gidecektir. Karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyorsunuz.

KOVA: DUYGUSAL karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmelisiniz. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor.

BALIK: BUGÜN, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmamak için elinizden geleni yapmaya çalışacaksınız.

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