KOÇ: ÇEVRESEL ilişkilerinizle birlikte sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı, çalışmalarınıza hedef seçmeli, isteklerinize sıkı sarılmalısınız.



BOĞA: YATIRIMLAR ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz.

Egolarınız zararlı olabilir.



İKİZLER: DUYGUSAL konularda hata yapmak istemiyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız.

Gün içinde, paylaşıma daha bir özen göstermelisiniz.



YENGEÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacaksınız. Yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların yoğun olduğu bir gün içindesiniz.



ASLAN: SEVDİĞİNİZ kişilerle bir arada olma planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz.

Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız.



BAŞAK: SİZ kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da bekliyorsunuz. Olmazsa kendiniziçekiyorsunuz.

Organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız.



TERAZİ: İNANDIĞINIZ konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, pürüzler çıkabilir.



AKREP: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.

Çekingen davranabilirsiniz.



YAY: SOSYAL yaşantınızla ilgili çalışmalar önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket kazandırabilirsiniz. Partnerinizle özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, fikirlerine saygı göstermelisiniz.



OĞLAK: AY burcunuzda ilerlerken, size pozitif duygular veriyor. Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, onun da hoşuna gidecektir. Karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyorsunuz.



KOVA: DUYGUSAL karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmelisiniz. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor.



BALIK: BUGÜN, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmamak için elinizden geleni yapmaya çalışacaksınız.