KOÇ: FIRSATLARDAN faydalanmasını bilen işlek zekanızla her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınızı artırabilirsiniz.



BOĞA: BUGÜN, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili çözmeniz gereken birkaç sorunla ilgili arkadaş çevresinden yardım alacaksınız.



İKİZLER: DUYGULARIN temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün, bazı organizasyonlarda bulunabilirsiniz.



YENGEÇ: BUGÜN, satın alma duygunuz belirgin ve maddi konularla ilgili olaylar ön planda. Gelişmeleri çok iyi takip ediyorsunuz. Planladığınız konularda, gerekli finansı sağlamanız için oldukça ince hesaplara ihtiyacınız olacak.



ASLAN: DUYGUSAL konularınız belirgin ve önemli olacak.

Partnerinizle ilgili beklentilerinizde gereğinden fazla artış var ve bu olaylara karşı bile kayıtsız kalamayacaksınız. Temkinli davranmanız gereken bir gündesiniz. Öfkelisiniz.



BAŞAK: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi ve özellikle işinizdeki konumunuzu sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda gelişen yön vermek isteyeceksiniz.



TERAZİ: BUGÜN, çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz.

Sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz fakat çevrenizden tepki alabilirsiniz.



AKREP: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunu siz de biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilere sahiplenme duyguları ile yaklaşacak, onlarla fikir birliği içinde olacaksınız.



YAY: ANİ gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Bugün, görüşeceğiniz kişilere görüşlerinizi aktarırken, felsefenizi paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.



OĞLAK: ORİJİNAL düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacaksınız.

Farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkacaksınız.



KOVA: DENGELENMİŞ kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşma konusunda daha keskin davranacak ve olaylara kesin bir yol haritası ile yaklaşacaksınız.



BALIK: DOSTLUK duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.

Bugün, bazı organizasyonlarda bulunabilirsiniz.